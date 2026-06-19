Impacto en el Mundial: hospitalizan a una leyenda de Brasil y su estado preocupa

El fútbol brasileño atraviesa horas de preocupación por el estado de salud de Carlos Alberto Parreira, uno de los entrenadores más importantes en la historia de la selección de Brasil.

El técnico que condujo a la Canarinha al título mundial en Estados Unidos 1994 permanece internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Río de Janeiro tras sufrir una inflamación pulmonar.

Según informó el Hospital Samaritano Barra, el estratega de 83 años se encuentra estable, aunque requiere asistencia respiratoria mecánica. El centro médico precisó que Parreira permanece entubado y bajo observación constante, sin que por ahora exista una previsión sobre el tiempo que deberá continuar hospitalizado.

Preocupación por Carlos Alberto Parreira: el campeón del mundo con Brasil permanece en cuidados intensivos

La noticia generó inquietud en el entorno del fútbol sudamericano y mundial, especialmente después de que trascendiera que el extécnico atraviesa además un proceso de tratamiento oncológico.

En 2023 fue diagnosticado con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. Aunque los médicos anunciaron en 2025 la remisión de la enfermedad, actualmente recibe atención médica tras una reaparición del cuadro.

Los primeros detalles sobre su estado fueron revelados por el exfutbolista Zinho, una de las figuras de la selección brasileña campeona del mundo en 1994. El exmediocampista aseguró haber conversado con familiares de quien considera una figura paterna dentro de su carrera deportiva.

Carlos Alberto Parreira, entubado y en UCI: alarma en el fútbol brasileño

Parreira es considerado una de las grandes leyendas de los banquillos. Además de conquistar la Copa del Mundo con Brasil en 1994, también levantó la Copa América de 2004 y la Copa Confederaciones de 2005 al frente de la selección brasileña.

Su trayectoria internacional es una de las más extensas y exitosas del fútbol. Dirigió selecciones como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Sudáfrica, además de conquistar títulos continentales en Asia y dejar una huella imborrable en diferentes países.

Con 177 partidos al mando de Brasil, Parreira se consolidó como uno de los técnicos más influyentes de la historia del fútbol brasileño. Hoy, mientras permanece bajo cuidados intensivos, el mundo del fútbol sigue atento a la evolución de una figura que marcó una época en los banquillos.