Increíble fallo de Dani Olmo: desperdició un gol cantado tras un regalo de Lamine Yamal

España continúa al frente del marcador con una ajustada ventaja de 1-0 sobre Uruguay, pero no ha logrado sentenciar el compromiso y dejó escapar una ocasión inmejorable para ampliar la diferencia en el segundo tiempo del duelo correspondiente al Grupo H del Mundial 2026.

La oportunidad llegó al minuto 63, apenas unos instantes después del ingreso de Dani Olmo. El mediocampista recibió un pase preciso de Lamine Yamal que lo dejó completamente solo dentro del área, con el arco prácticamente a su disposición.

Sin embargo, el jugador español falló en la definición y envió el balón lejos de la portería, desperdiciando una acción que parecía terminar en el segundo tanto de 'La Roja'.

Dani Olmo desperdició una oportunidad inmejorable y España sigue sufriendo ante Uruguay

La jugada nació en una de las pocas intervenciones determinantes de Lamine Yamal, quien hasta ese momento había tenido un partido discreto.

El joven extremo no ha conseguido desequilibrar con la frecuencia que acostumbra y ha encontrado una defensa uruguaya muy sólida, que le ha cerrado los espacios y no le ha permitido explotar su velocidad ni el uno contra uno.

De hecho, una de las acciones más destacadas del atacante en la segunda mitad fue provocar la tarjeta amarilla para Antonio Sanabria, luego de recibir una fuerte infracción cuando intentaba acelerar por el costado derecho.

España perdonó a Uruguay: Dani Olmo falló una ocasión increíble.

Más allá de esa jugada y de la asistencia desperdiciada por Dani Olmo, su influencia en el encuentro ha sido menor respecto a otros compromisos del torneo.

España buscó refrescar su ataque con el ingreso de Fabián Ruiz y Dani Olmo por Pedri y Mikel Merino, intentando recuperar el control del mediocampo y encontrar mayor profundidad en los últimos metros.

Mientras tanto, Uruguay continúa apostando por la intensidad y los cambios ofensivos para buscar el empate. Marcelo Bielsa ya movió el banco con el ingreso de Federico Viñas y mantiene la presión sobre una selección española que, pese a conservar la ventaja, sigue dejando con vida a su rival por la falta de eficacia en el área contraria.