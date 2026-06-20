¡Increíble final! Alemania perdía, remontó y ganó con un gol en el minuto 93

Alemania encontró una recompensa al esfuerzo y consiguió una remontada agónica ante Costa de Marfil gracias a un protagonista inesperado. Deniz Undav, una de las apuestas de Julian Nagelsmann desde el banco de suplentes, volvió a aparecer en el momento decisivo y marcó su doblete para poner el 2-1 en el minuto 93.

El delantero alemán se convirtió en la gran figura de la reacción europea. Después de ingresar en el segundo tiempo junto a Nadiem Amiri y Jamie Leweling para cambiar la dinámica del partido, Undav respondió con dos goles y terminó siendo determinante en un encuentro que parecía complicarse para el tetracampeón mundial.

La acción del segundo tanto llegó en los instantes finales, cuando Alemania ya buscaba desesperadamente el gol de la victoria. Undav aprovechó una oportunidad dentro del área y definió con precisión para superar la resistencia de Yahia Fofana, quien hasta ese momento había sido una de las figuras de Costa de Marfil.

¡Remontada alemana! Undav rescata a Alemania con un gol en el último suspiro

El conjunto africano había defendido con orden la ventaja conseguida por Frank Kessié en la primera mitad y estuvo cerca de sostener un empate que parecía valioso. Incluso, al minuto 90, Fofana había protagonizado una atajada clave al detener un remate frontal de Nadiem Amiri que mantenía con vida a su equipo.

Pero Alemania insistió hasta el final y encontró premio gracias a los movimientos de Nagelsmann. Los cambios que ingresaron en la segunda parte terminaron siendo protagonistas directos de la remontada: Amiri asistió, Undav definió y el equipo europeo pasó de la frustración por los goles anulados en el primer tiempo a celebrar una victoria sufrida.

Costa de Marfil se quedó sin premio después de competir de igual a igual, mientras Alemania mostró carácter para darle vuelta a un partido que parecía perdido y que terminó teniendo a Undav como héroe inesperado.