¡Increíble! Futbolista falleció tras atraco en bus donde viajaba su equipo

El mundo del fútbol se encuentra de luto. En las últimas horas, se conoció un hecho que ha generado todo tipo de comentarios en el mundo del deporte, luego de que se conociera el fallecimiento de un jugador del fútbol de Ghana tras un asalto al bus donde se transportaba su equipo.

El jugador que perdió la vida fue Dominic Frimpong, extremo del Berekum Chelsea de Ghana, que lastimosamente recibió un tiro en la cabeza al momento que el bus fue atacado en la carrera Bibiani-Goaso, luego del compromiso que habían disputado contra Berekum por fecha 29 del torneo.

Según la prensa local, los asaltantes dispararon contra el autobús al momento que estaba intentando dar reversa, alcanzando a impactar al joven jugador de 20 años, quien fue trasladado rápidamente al hospital, pero lastimosamente minutos después de llegar falleció.

Jugadores del Berekum estarían desaparecidos

Además, medios locales aseguraron que algunos miembros del club (jugadores, cuerpo técnico y directivos) se encuentran desaparecidos, teniendo en cuenta que, tras el incidente, intentaron huir al bosque en busca de cuidar sus vidas y no ser encontrados por los delincuentes.

Cabe mencionar que durante el asalto, algunos jugadores resultaron heridos. Sin embargo, hasta el momento no se conoce el estado de salud de las demás deportistas, quienes hasta el momento habían hecho una campaña aceptable en la liga local.

Federación de Ghana se pronunció tras el fallecimiento del futbolista

Sin ninguna duda, este acto ha generado conmoción entre todo el mundo del fútbol, sobre todo la Federación de Ghana, que por medio de un comunicado expresó condolencias a la familia del jugador, además del cuerpo técnico y directivos en este momento tan difícil.

“La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club”, aseguró.