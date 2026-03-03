Independiente Petrolero recibe este martes 3 de marzo a Guabirá en el Estadio Olímpico Patria de Sucre en partido válido por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

El Club Independiente Petrolero logró el boleto al certamen internacional, después de terminar en la sexta posición del campeonato boliviano en la temporada 2025.

Por otro lado, el Guabirá se quedó con la última posición de clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana al haberse ubicado octavo.

Independiente Petrolero Vs Guabirá EN VIVO hoy 3 de marzo: Copa Sudamericana

El partido entre Independiente Petrolero Vs Guabirá por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana se disputa este martes 3 de marzo a partir de las 5:00 de la tarde.

El compromiso se puede VER EN VIVO por Dsports.