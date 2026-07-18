Inesperada amenaza puso en jaque a España y a Argentina antes de la final

La selección de Argentina vivió una jornada marcada por la incertidumbre climática en la antesala de la gran final del Mundial frente a España.

Las fuertes tormentas eléctricas que afectaron la zona de Morristown, en Nueva Jersey, obligaron a retrasar el último entrenamiento de la Albiceleste, generando preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a pocas horas del partido más importante del torneo.

A pocas horas de enfrentar a España en el estadio MetLife de East Rutherford, Argentina espera que el clima deje de ser un rival inesperado en su camino hacia un nuevo título mundial.

Tormentas eléctricas alteran la preparación de Argentina antes de la final contra España

La práctica estaba programada en las instalaciones de la Academia Red Bull, pero un intenso aguacero acompañado de fuertes ráfagas de viento y una importante actividad eléctrica impidió que los jugadores saltaran al campo en el horario previsto.

Como consecuencia, la sesión debió aplazarse durante aproximadamente 45 minutos.

La decisión estuvo respaldada por el protocolo de seguridad establecido por la FIFA, que sigue las normas de las autoridades locales de Estados Unidos. Dicho reglamento señala que cualquier actividad al aire libre debe suspenderse si se detecta la caída de un rayo a menos de 13 kilómetros del lugar de entrenamiento.

Además, para reanudar las actividades deben transcurrir al menos 30 minutos sin nuevos registros de descargas eléctricas. Si vuelve a caer un rayo durante ese período, el conteo se reinicia automáticamente.

Finalmente, una vez mejoraron las condiciones meteorológicas, Argentina pudo comenzar la práctica, considerada clave por Scaloni debido al escaso tiempo de recuperación que ha tenido el equipo. A diferencia de España, que disputó su semifinal un día antes, la Albiceleste jugó el miércoles y ha contado con menos jornadas para preparar la definición del campeonato.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa se observaron algunas pistas sobre el posible once titular.

Scaloni entregó petos a los futbolistas que iniciaron el compromiso frente a Inglaterra, aunque también incluyó en el grupo principal a Giovani Lo Celso, Thiago Almada y Rodrigo De Paul, tres nombres que podrían tener protagonismo en la final ante el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

La tensión aumentó nuevamente cuando, media hora después del inicio del entrenamiento, regresó la lluvia. Sin embargo, en esta ocasión no hubo actividad eléctrica, lo que permitió continuar con la sesión sin interrupciones

Tormenta, suspensión y tensión: así fue la práctica de España

El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey.

Por ello, los jugadores de la selección española llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground de New Jersey.

En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, a las 11:00 horas locales (+4 GMT), con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento.

“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno”, informó la organización.

La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue suspendido.

Un contratiempo para la selección española el día antes de la final, que no corre peligro ya que no se prevén tormentas el domingo en el estado de Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium que acogerá el duelo entre España y Argentina.