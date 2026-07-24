Inesperada confesión de Fabián Bustos sobre el mercado de Millonarios

Millonarios inicia una nueva etapa en la Liga BetPlay II-2026 con una plantilla renovada y la ilusión de pelear por el título.

En la antesala del debut frente a Atlético Bucaramanga, el técnico Fabián Bustos se mostró satisfecho con el trabajo realizado por la dirigencia en el mercado de fichajes y aseguró que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para competir por el campeonato.

El entrenador argentino reveló que hace apenas un par de meses existía incertidumbre sobre la posibilidad de concretar las incorporaciones que finalmente llegaron al club.

“Realmente las cosas se hicieron creo que muy bien. Solamente voy a decir esto, que hace dos meses me asustaron cuando me decían que no íbamos a poder traer estos jugadores”, afirmó.

Bustos destacó el esfuerzo conjunto entre la dirigencia, la dirección deportiva y el cuerpo técnico para conformar una plantilla competitiva. Según explicó, cada incorporación fue analizada y negociada con sus respectivos clubes, lo que incrementa el valor del trabajo realizado.

Fabián Bustos destacó los refuerzos de Millonarios y dejó claro el objetivo para el segundo semestre

“Creo que el trabajo ha sido importante en lo que se ha invertido. Ningún jugador llegó libre; todos hubo que negociarlos con distintas instituciones. Fueron jugadores elegidos por la dirección deportiva, la dirigencia y nosotros pensando en lo que necesitamos para pelear el campeonato”, señaló.

El estratega insistió en que ahora la responsabilidad recae en el grupo de jugadores, que deberá responder dentro del terreno de juego.

“Ahora está en nosotros hacerlo en la cancha y darle a la gente los triunfos importantes para pelear el campeonato, que es el único objetivo claro que tenemos”, aseguró.

Sobre las críticas que recibió por hablar inicialmente de clasificar a los cuadrangulares, Bustos aclaró que esa sigue siendo la ruta lógica para alcanzar el título.

Bustos habló de los nuevos fichajes de Millonarios y dejó una frase que no pasó desapercibida

“Dije que había que llegar a los cuadrangulares y, obviamente, para ser campeón, tenés que jugar los cuadrangulares. Los equipos grandes solo sirven si salen campeones”, expresó.

El entrenador también resaltó la calidad de las incorporaciones. Mencionó la llegada de dos arqueros, el fortalecimiento de la defensa y el ataque, además del regreso de Daniel Ruiz, un futbolista en el que deposita gran confianza.

“Hemos reforzado el arco con dos arqueros, la defensa y ofensivamente con jugadores importantes. Y aparte el regreso de Daniel, que para mí es muy importante. Es un jugador que tengo muy en cuenta y sé que, por la edad que tiene, todavía podemos sacarle mucho más rendimiento”, comentó.

Finalmente, Bustos dejó claro cuál será la identidad futbolística que buscará imponer durante el semestre.

“Queremos un equipo que salga a ganar, que consiga triunfos y pelee el campeonato. Podemos hacerlo con línea de cuatro, con línea de tres, siendo más ofensivos o adaptándonos según el partido, pero siempre con la mentalidad de competir por el título”, concluyó.