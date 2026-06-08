Inesperado regalo de Florentino Pérez al Papa León XIV en el Santiago Bernabéu

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, protagonizó uno de los momentos más simbólicos de la visita del papa León XIV a España al entregarle una camiseta personalizada del club blanco durante un encuentro celebrado este lunes en el estadio Santiago Bernabéu.

La visita del sumo pontífice reunió a cerca de 70.000 fieles de las diócesis de Madrid en un acto cargado de fe, música y emoción. Antes del encuentro con la comunidad católica, Florentino Pérez recibió al papa y le obsequió una camiseta especial con el nombre de Robert F. Prevost, nombre de pila del pontífice, y el dorsal número uno. Además, el mandatario madridista le entregó una réplica del Santiago Bernabéu como recuerdo de su paso por el emblemático escenario deportivo.

El gesto fue correspondido por León XIV, quien entregó una medalla al máximo dirigente del conjunto merengue en un intercambio que simbolizó la unión entre el deporte y los valores promovidos por la Iglesia.

Posteriormente, el pontífice fue recibido con entusiasmo por miles de asistentes que colmaron las tribunas del estadio. Entre aplausos, cánticos y muestras de afecto, León XIV recorrió el césped del Bernabéu en un vehículo descubierto, saludando a los fieles y bendiciendo a numerosos niños que le fueron acercados durante el recorrido.

En su mensaje, el papa destacó la importancia de la unidad, la convivencia y la diversidad dentro de la comunidad cristiana: “Nuestro corazón necesita cantar, es decir, interpretar los acontecimientos celebrando con los demás el sentido que irradian”, expresó ante una multitud compuesta por familias, jóvenes, religiosos y fieles procedentes de distintos países de habla hispana.

La jornada también estuvo marcada por las actuaciones musicales de diversos artistas y un coro de mil voces que acompañó la celebración. De esta manera, el Santiago Bernabéu se transformó por unas horas en un escenario de encuentro espiritual, dejando una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo: la del papa León XIV sosteniendo una camiseta del Real Madrid junto a Florentino Pérez.