Infantino, contra las cuerdas: primer ministro británico apuntó contra el dirigente

Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos de mayor presión desde que asumió la presidencia de la FIFA. El dirigente suizo recibió este viernes una contundente crítica de Andy Burnham, primer ministro británico, quien consideró que el actual presidente del organismo rector del fútbol mundial es “la persona equivocada” para dirigir la institución.

Las declaraciones de Burnham se produjeron después de que la FIFA anunciara un proyecto para crear una nueva estructura comercial, FIFA Forward Enterprise, que permitiría la entrada de inversión privada.

El plan busca incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol, pero ha generado una fuerte oposición entre dirigentes y organizaciones continentales.

“Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que (Gianni Infantino) es la persona equivocada para dirigir la organización”, afirmó Burnham durante una visita a Sheffield.

Infantino enfrenta una fuerte oposición: primer ministro británico cuestiona su liderazgo en la FIFA

El político británico ya había cuestionado la iniciativa días atrás: “El fútbol no pertenece a inversores”, escribió en X, al defender la idea de que el deporte pertenece a los aficionados y no debe convertirse en un producto financiero.

La polémica también provocó la salida de Carlos Cordeiro, uno de los principales asesores de Infantino. El exbanquero anunció su renuncia inmediata y aseguró que se opone “categóricamente” al proyecto.

Cordeiro sostuvo que la FIFA ya cuenta con recursos suficientes para financiar sus programas y cuestionó la necesidad de abrir la puerta a capital privado. Consideró que entregar una participación permanente sobre los activos comerciales vinculados al fútbol significaría comprometer el futuro del deporte.

“El fútbol no pertenece a inversores”: el mensaje que golpea a Infantino

La oposición también creció entre las confederaciones. UEFA rechazó de manera contundente la iniciativa, mientras Concacaf expresó su rechazo y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) pidió reconsiderar cualquier propuesta que pueda poner en riesgo el futuro de las principales competiciones.

Pese a la presión, la FIFA mantiene su intención de continuar las consultas. El organismo sostiene que FIFA Forward Enterprise permitiría ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años.

El proyecto contempla una participación minoritaria de inversores privados, mientras la FIFA conservaría el control sobre las decisiones deportivas y de gobierno. Sin embargo, el creciente rechazo coloca a Infantino ante un escenario complejo y abre un nuevo frente de discusión sobre el rumbo que pretende darle al fútbol mundial.