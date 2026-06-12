Influencer rompe en llanto al conocer a Cristiano Ronaldo: el video que conmueve al mundo

La emoción de conocer a un ídolo quedó reflejada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La influencer belga Celine Dept cumplió uno de sus mayores sueños al encontrarse cara a cara con Cristiano Ronaldo, una experiencia que la llevó hasta las lágrimas y que ha sido destacada por medios internacionales.

El encuentro ocurrió durante una actividad relacionada con la selección de Portugal, que se prepara para su participación en el Mundial. En las imágenes compartidas por la creadora de contenido, se observa el momento en que abraza al astro portugués mientras intenta contener la emoción. La publicación tuvo un impacto inmediato y superó los 600.000 “me gusta” en apenas una hora, además de acumular miles de comentarios de seguidores de todo el mundo.

Tras el emotivo momento, Dept expresó en sus redes sociales lo que significó conocer a la figura que marcó su vida. “No puedo creer que esto sea real. Hoy tuve la oportunidad de conocer a mi ídolo, Cristiano Ronaldo”, escribió la influencer, quien aseguró que el delantero no solo la inspiró a jugar fútbol, sino también a creer en sí misma y a nunca rendirse.

La belga se ha convertido en una de las creadoras de contenido deportivo más influyentes del planeta. Sus videos relacionados con el fútbol le han permitido compartir contenido junto a estrellas como Neymar, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Actualmente suma más de 59 millones de suscriptores en YouTube y fue la primera belga en alcanzar los 10 millones de seguidores en TikTok.

Mientras tanto, Portugal afina detalles para su debut mundialista en el Grupo K, donde comparte zona con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Su estreno será frente al combinado congoleño en Houston.

Cristiano Ronaldo piensa en ser primer de Grupo contra Colombia

"Abordamos esta competición con mucha esperanza. La preparación ha sido muy buena, cansada, porque hemos trabajado duro. Soy muy positivo, creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo"., agregó el luso

El delantero complementó diciendo: "Esta es una muy buena generación (...) que va a dar muchas alegrías a los portugueses. Lo más importante es empezar bien, con el primer partido, y encadenar con el segundo y el tercero... terminar primeros de grupo y, a partir de ahí, avanzar partido a partido".