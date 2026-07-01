Inglaterra no encuentra cómo vencer a M'Pasi: otra intervención milagrosa

El asedio de Inglaterra continuó en el arranque del segundo tiempo, pero una vez más se encontró con la extraordinaria actuación del arquero Lionel M'Pasi, quien volvió a convertirse en el gran responsable de que Congo mantuviera la ventaja en el marcador.

Con el paso de los minutos, M'Pasi se consolidaba como la gran figura del compromiso. Sus intervenciones sostenían la ilusión de la selección africana, mientras Inglaterra seguía dominando el juego, pero veía cómo cada oportunidad terminaba estrellándose contra el inspirado portero congoleño.

Al minuto 52, los ingleses elaboraron una nueva jugada de peligro liderada por Jude Bellingham. El volante apareció con claridad en el último tercio del campo y envió un preciso centro al área que encontró a uno de sus compañeros en posición de remate.

M'Pasi volvió a vestirse de héroe y frustró otra clara opción de Inglaterra

El balón cambió ligeramente de dirección tras un desvío, complicando la reacción de la defensa congoleña y dando la impresión de que terminaría dentro del arco. Sin embargo, M'Pasi volvió a responder con reflejos extraordinarios.

El guardameta reaccionó sobre la misma línea y, con una intervención salvadora, evitó el empate de Inglaterra cuando el gol parecía inevitable.

Fue la tercera gran atajada del arquero africano frente a las constantes llegadas del conjunto europeo, que no encontraba la fórmula para superar al guardameta del Congo.