Inglaterra no tuvo piedad y dejó a Francia al borde de una humillación: así fue el tercer gol

Inglaterra está dando un golpe de autoridad en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel domina de principio a fin a Francia y, antes del descanso, amplió la ventaja hasta un contundente 3-0 gracias a una brillante definición de Bukayo Saka.

Con este resultado parcial, Inglaterra se perfila para quedarse con la medalla de bronce del Mundial, mientras Francia vive una despedida amarga en el último partido de Didier Deschamps como seleccionador nacional.

El equipo inglés ha mostrado una versión contundente que ha dejado sin respuestas a uno de los favoritos del torneo.

Inglaterra pasa por encima de Francia: Bukayo Saka firma el 3-0 tras un contragolpe letal

Los ingleses encontraron el tercer tanto en el minuto 37, culminando un contragolpe que dejó completamente desordenada a la defensa francesa.

La acción comenzó con una rápida transición ofensiva liderada por Marcus Rashford, quien condujo con velocidad y encontró el momento exacto para habilitar a Saka.

El extremo del Arsenal no desaprovechó la oportunidad. Con serenidad dentro del área, definió con precisión para vencer a Mike Maignan y desatar la celebración inglesa, que prácticamente sentenció el compromiso antes del descanso.

Sorpresa mundial: Inglaterra aplastó a Francia en el primer tiempo

El tercer gol fue el premio a un primer tiempo en el que Inglaterra mostró contundencia y eficacia.

El marcador se abrió apenas a los dos minutos, cuando Declan Rice aprovechó un grave error en la salida de Francia para marcar el 1-0. Más adelante, al minuto 18, Ezri Konsa amplió la diferencia con un certero cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por el propio Rice.

Incluso, Inglaterra había celebrado otro tanto de Saka en el minuto 11, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada. Lejos de bajar el ritmo, el conjunto británico mantuvo la presión alta y terminó encontrando una nueva recompensa antes del descanso.

Francia, por su parte, intentó reaccionar con algunas aproximaciones de Kylian Mbappé y Rayan Cherki, pero se encontró con un sólido Dean Henderson bajo los tres palos y una defensa inglesa que respondió en los momentos clave.

Marc Guéhi y Ezri Konsa fueron fundamentales para contener los ataques del conjunto de Didier Deschamps.