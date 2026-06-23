Inglaterra sufrió una inesperada pesadilla en el Mundial: Ghana dio la sorpresa

La sorpresa de la jornada llegó en Boston. Inglaterra, que había debutado con una contundente victoria 4-2 sobre Croacia, no pudo repetir su gran actuación y se encontró con un Ghana ordenado, resistente y convencido de sus posibilidades.

El equipo dirigido por Carlos Queiroz logró un empate 0-0 que alimenta sus sueños de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Tuchel dominaron la posesión durante gran parte del compromiso, pero se encontraron con una defensa africana que cerró todos los caminos hacia el arco de Benjamin Asare.

Inglaterra tuvo la iniciativa, aunque careció de claridad en el último tercio del campo y terminó abusando de los centros al área, una fórmula que Ghana neutralizó con facilidad.

Inglaterra se estrella ante Ghana y deja escapar una oportunidad de asegurar su clasificación en el Mundial 2026

En la primera mitad, los europeos apenas inquietaron con un remate de tiro libre de Declan Rice y algunos intentos aéreos que no generaron mayor peligro. Harry Kane fue uno de los objetivos principales del ataque inglés, pero los centrales ghaneses controlaron sus movimientos y evitaron que el delantero tuviera protagonismo.

Para el segundo tiempo, Inglaterra aumentó la intensidad y encontró sus mejores oportunidades. Noni Madueke probó con un remate que fue bloqueado por la defensa, mientras que Harry Kane tuvo una ocasión inmejorable al minuto 86: tras un rebote dentro del área, el atacante del Bayern Múnich quedó frente al arco, pero envió la pelota por encima del travesaño.

Ghana dio el golpe en el Mundial: frenó a Inglaterra y sueña con avanzar

Ghana también tuvo su momento. Prince Kwabena Adu quedó mano a mano con Jordan Pickford al minuto 78, pero demoró en definir y permitió la reacción de Marc Guéhi, desperdiciando la ocasión más clara del conjunto africano.

El pitazo final confirmó un resultado inesperado para una Inglaterra que venía de ilusionar tras su goleada ante Croacia. En cambio, Ghana, bajo la dirección de Carlos Queiroz, consiguió un punto de enorme valor que mantiene abierta la pelea por la clasificación en el grupo.

Con este empate, las ‘Estrellas Negras’ demostraron que pueden competir contra una de las selecciones favoritas del torneo y ahora miran con optimismo sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.