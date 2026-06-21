Insólito blooper de Muslera: Cabo Verde marcó con el arco vacío y silenció a Uruguay

Cabo Verde volvió a demostrar que no está dispuesto a ser un simple espectador en el Mundial 2026. Cuando Uruguay parecía tener el control del partido tras remontar el marcador, la selección africana encontró el empate 2-2 gracias a un grave error en la salida del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa.

La jugada se produjo a los 57 minutos del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Uruguay intentó construir desde el fondo, pero una descoordinación entre la defensa y el arquero Fernando Muslera terminó convirtiéndose en una oportunidad inmejorable para el rival.

El experimentado guardameta quedó fuera de posición tras una mala entrega y el balón terminó en poder de Hélio Varela, quien no desaprovechó el regalo. Con el arco completamente vacío, el atacante definió con tranquilidad para establecer el 2-2 y desatar la celebración de los aficionados caboverdianos.

Muslera cometió un error increíble y Cabo Verde lo aprovechó para empatar

El tanto llegó en un momento en el que el partido se encontraba muy disputado y sin un dominador claro. Cabo Verde había adelantado sus líneas en el inicio del segundo tiempo, buscando presionar más arriba y dificultar la salida de los sudamericanos.

Esa estrategia terminó dando resultado ante una Uruguay que mostró fragilidad en una de las acciones más sencillas del juego.

La anotación de Varela premió la insistencia del conjunto africano, que ya había sorprendido en la primera mitad con el histórico gol de Kevin Pina. Para Uruguay, en cambio, significó un duro golpe anímico y una nueva muestra de las dificultades que ha encontrado para imponer su jerarquía en el compromiso.