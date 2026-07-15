Intento de robo a la casa de Lamine Yamal horas después de clasificar a la final del Mundial

La madrugada siguiente a la clasificación de España a la final del Mundial 2026 estuvo marcada por un preocupante episodio para Lamine Yamal. La vivienda del joven futbolista del Barcelona, ubicada en Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona, fue blanco de un intento de robo que terminó siendo frustrado gracias a la rápida reacción del equipo de seguridad privada del jugador.

De acuerdo con información de la agencia EFE, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra abrió una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables del intento de robo.

Mientras la selección española se prepara para disputar el partido por el título, las autoridades continúan adelantando las pesquisas para esclarecer lo ocurrido en la residencia del futbolista.

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final del Mundial

Según trascendió, el hecho ocurrió sobre las cuatro de la madrugada, pocas horas después de que Lamine Yamal disputara la semifinal del Mundial frente a Francia.

Un vigilante que monitoreaba las cámaras de seguridad detectó a dos personas con pasamontañas cuando intentaban ingresar a la propiedad tras escalar uno de los muros de la residencia.

Al percatarse de que habían sido descubiertos, los sospechosos escaparon rápidamente sin lograr entrar a la vivienda.

Tras el incidente, el personal de seguridad notificó de inmediato a los Mossos d'Esquadra, que asumieron la investigación por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Preocupación por Lamine Yamal: intentaron robar su vivienda en la madrugada

Las autoridades catalanas también revelaron que durante la misma madrugada se registraron otros intentos de robo en viviendas de la exclusiva urbanización donde reside el atacante del Barcelona.

Por ese motivo, los investigadores todavía no han podido establecer si los delincuentes sabían que se trataba de la casa de Lamine Yamal o si simplemente formaba parte de una serie de robos frustrados en el sector.

La investigación permanece abierta y, por ahora, no se ha informado sobre capturas o personas identificadas.

El intento de robo ocurre en un momento de gran exposición para el joven atacante, quien viene de ser uno de los protagonistas de la clasificación de España a la final del Mundial 2026.