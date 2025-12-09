Inter de Milán vs Liverpool EN VIVO hora y canal para ver Champions

Por la fecha 6 de la fase de liga de esta edición de la Champions League, el Inter de Milán recibe al Liverpool, en un duelo de dos equipos que están en la primera mitad de la tabla.

El Inter con muchos altibajos esta temporada, sigue demostrando que es un equipo temible para cualquiera, con 4 victorias y una derrota está 4 en la tabla y es uno de los equipos que menos goles han recibido en esta edición, solo 3.

Por otro lado está el Liverpool, seguramente en su campaña más dispareja de los últimos años, un presente muy complicado en Premier pero que parecen disimular en la Champions en la que vienen de ganarle al Real Madrid, en este momento están en la posición número 13 a solo 3 puntos de su rival.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Inter y Liverpool se jugará hoy 9 de diciembre de 2025 a partir de las 3:00p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Disney+.

COL, ECU, PER: 3:00p.m.

ARG, URU, CHI: 5:00p.m.