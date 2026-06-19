Irán explota contra la FIFA y presentará una queja en pleno Mundial 2026

La selección de Irán prepara una queja formal ante la FIFA por las condiciones logísticas que ha tenido que afrontar durante el Mundial de 2026, una situación que considera perjudicial para su preparación deportiva y que podría afectar su rendimiento en un momento decisivo del torneo.

Según reveló el diario británico "The Guardian", el combinado asiático solo podrá aterrizar en Los Ángeles menos de 24 horas antes de su compromiso frente a Bélgica, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G.

El encuentro está programado para el domingo al mediodía, por lo que la delegación iraní recién podrá trasladarse a la ciudad sede el sábado.

Escándalo en el Mundial: Irán llegará menos de 24 horas antes de enfrentar a Bélgica

El malestar de la federación comenzó después del empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en su debut mundialista. En lugar de permanecer en Estados Unidos para realizar trabajos de recuperación y adaptación, el equipo tuvo que regresar inmediatamente a su base de concentración en Tijuana, México.

De acuerdo con la información publicada por el medio inglés, Irán solicitó a los organizadores permanecer más tiempo en la ciudad donde disputó su primer encuentro para optimizar la preparación física y logística de la plantilla.

Sin embargo, la petición fue rechazada, obligando nuevamente al equipo a ajustarse a un calendario de desplazamientos que considera desfavorable.

Irán estalla contra la FIFA: llegará a Los Ángeles menos de 24 horas antes de enfrentar a Bélgica

La inconformidad no es nueva. Tras el sorteo de la fase de grupos, el seleccionador Amir Ghalenoei aseguró que Irán era el equipo “más perjudicado” por las condiciones organizativas del torneo. Por su parte, el capitán Mehdi Taremi llegó a calificar las dificultades logísticas como un auténtico “desastre”.

En un comunicado difundido este viernes, la Federación Iraní sostuvo que las restricciones impuestas “no son compatibles con el principio de igualdad de condiciones para todos los equipos participantes” y anunció que presentará oficialmente su protesta ante la FIFA.

A pesar del conflicto, el organismo aseguró que el plantel mantiene su enfoque en el compromiso contra Bélgica, un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.