Irán se siente perseguido y lanza una explosiva denuncia en el Mundial

La selección de Irán debutó en el Mundial de 2026 en medio de un ambiente cargado de tensión política, manifestaciones y denuncias de trato desigual por parte de la organización del torneo.

Más allá del empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles, la atención se centró en los acontecimientos que rodearon la presentación del combinado persa.

Horas antes del encuentro, cerca de 200 personas se congregaron en las inmediaciones del estadio para protestar contra el régimen iraní. Los manifestantes portaban banderas del “León y el Sol”, símbolo utilizado por sectores opositores, además de pancartas exigiendo respeto por los derechos humanos y justicia para las víctimas de la represión en el país asiático.

No fue el 2-2: la polémica que tiene a Irán en el ojo del huracán

Entre los asistentes se encontraba Parsa, un ciudadano iraní que colocó la bandera oficial de su país en el suelo para que fuera pisada por los presentes como señal de rechazo al régimen.

“Queremos que el mundo sepa que no apoyamos la corrupción ni el terrorismo”, afirmó durante la protesta. También se observaron retratos de personas fallecidas en Irán y camisetas conmemorativas en homenaje a quienes, según los manifestantes, perdieron la vida defendiendo libertades civiles.

La tensión del exterior se trasladó a las gradas. Durante la interpretación del himno nacional y el despliegue de la bandera oficial, se escucharon aplausos, pero también silbidos y abucheos. Sin embargo, durante el partido, gran parte del público respaldó al equipo dirigido por Amir Ghalenoei, reflejando la compleja relación entre la selección y la situación política que atraviesa el país.

Irán estalla en pleno Mundial y lanza una fuerte acusación

Tras el encuentro, el seleccionador iraní elevó el tono de las críticas al denunciar que su delegación fue obligada a abandonar Estados Unidos inmediatamente después del partido para regresar a su concentración en México. Según explicó, inicialmente existía autorización para permanecer una noche más en Los Ángeles, pero el permiso fue revocado.

“Somos la delegación más oprimida de toda la Copa del Mundo”, aseguró Ghalenoei, quien calificó la situación como extraña y difícil de entender. El técnico sostuvo que la decisión afecta la recuperación física de los jugadores y aseguró desconocer los motivos detrás de la medida.

Así, mientras Irán busca avanzar en el Grupo G, su paso por el Mundial ha quedado marcado no solo por lo deportivo, sino también por las controversias políticas y las denuncias que han acompañado a la selección desde su llegada a territorio estadounidense.