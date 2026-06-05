Iván Valenciano confesó que tiene cáncer

Iván René Valenciano, histórico delantero de la Selección Colombia y especialmente del Junior de Barranquilla, sorprendió en las últimas horas al confirmar que está luchando contra un "cáncer en la sangre".

El propio exfutbolista contó detalles de la enfermedad que padece en diálogo con el actor Aco Pérez en su podcast 'El Mundo de Aco'.

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Valenciano confesó que sufre de cáncer

Al ser consultado por el entrevistadores sobre una lucha que esté llevando y que nadie sabe, el exdelantero tomó aire, hizo una pausa, y sin dudar contó que está luchando contra un cáncer.

"Estoy luchando con un cáncer, eso es lo único, luchando con un cáncer, es la lucha que tengo en estos momentos" dijo.

Valenciano se mostró fuerte y agregó que ha tomado la enfermedad como una oportunidad para luchar por la vida, aunque también explicó que en próximos días se someterá a un tratamiento especial, por lo que desaparecerá de la vida pública por un tiempo.

"Es un reto que me da la posibilidad de poder pelear por la vida. No de destruir, sino que pelearla. Cuando apareció, sentó que ese es el reto que tengo, de lucharla, pelearla y seguramente estos días voy a desaparecer un poco de la parte pública por que voy a entrar en un tratamiento en Estados Unidos", agregó.

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¿Cuál es la enfermedad de Iván René Valenciano?

El bombardero explicó que la enfermedad que sufre se llama trombocitosis esencial y no se trata de leucemia.

"Es cáncer de sangre, trombocitosis esencial, mi médula ósea produce coágulos y plaquetas y todas esas cosas que complican cada día. A veces tengo tratamiento, pero ahora voy a entrar a uno más severo", dijo..

¿Qué es la trombocitosis esencial?

La trombocitosis esencial es un tipo extraño de cáncer de la sangre, en el que la médula ósea produce demasiadas plaquetas.

La enfermedad no tiene cura, pero la mayoría de pacientes cuenta con la posibilidad de llevar una vida normal con el tratamiento adecuado.