¿James cantando ‘El Rey’? La escena que se robó el arranque del Mundial

La Selección Colombia apenas comienza su aventura en el Mundial 2026, pero ya conquistó los corazones futboleros de México. Tras completar su primera sesión de entrenamiento en Guadalajara, los dirigidos por Néstor Lorenzo vivieron una recepción cargada de color, música y emoción que confirmó el cariño que existe por la Tricolor en territorio mexicano.

La jornada había comenzado con trabajo en cancha. En una mañana lluviosa, el plantel realizó ejercicios de definición, fútbol en espacios reducidos y un partido interescuadras, todo bajo la mirada de cientos de aficionados y de más de 200 niños y adolescentes invitados por la FIFA y el Consulado de Colombia en Guadalajara. Sin embargo, la escena más emotiva estaba reservada para el final del día.

Mariachis, sombreros y sonrisas: así conquistó Guadalajara a la Selección Colombia

Los futbolistas fueron sorprendidos por un grupo de mariachis que los esperaba para brindarles una bienvenida muy al estilo mexicano. Las notas de las tradicionales canciones rancheras comenzaron a sonar mientras jugadores, miembros del cuerpo técnico y aficionados disfrutaban de un ambiente festivo que rápidamente se convirtió en una celebración multicultural.

Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando varios integrantes del equipo aceptaron la invitación de los músicos y se colocaron los tradicionales sombreros de charro. James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero fueron algunos de los más aplaudidos por los presentes al lucir el emblemático accesorio mexicano entre sonrisas y gestos de complicidad con los aficionados.

La fiesta alcanzó uno de sus puntos más altos cuando comenzó a sonar “El Rey”, una de las canciones más representativas de la música mexicana. Entre aplausos, risas y teléfonos celulares grabando cada instante, varios jugadores se animaron a cantar fragmentos de la popular melodía, generando una postal que rápidamente se convirtió en símbolo de la conexión entre Colombia y Guadalajara.

Mientras la ilusión mundialista sigue creciendo, la Tricolor continúa su preparación para el debut frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio. Pero antes de que ruede el balón, Colombia ya ganó algo importante: el cariño de una ciudad que la ha adoptado como propia y que acompaña cada paso del sueño mundialista con música, alegría y pasión.