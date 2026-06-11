James reveló qué necesita Luis Díaz para ganar el Balón de Oro

La Selección Colombia ya se encuentra en Guadalajara para afrontar una nueva aventura mundialista y una de las voces más esperadas a su llegada fue la de James Rodríguez.

El capitán de la Tricolor habló sobre las expectativas del equipo, el sueño de llegar lejos en la Copa del Mundo y sorprendió al respaldar la candidatura de Luis Díaz para pelear por el Balón de Oro.

Al aterrizar en territorio mexicano, James reflejó la emoción de disputar su tercer Mundial y reconoció que la ilusión sigue intacta pese al paso de los años.

James Rodríguez habló sobre Luis Díaz y su opción de ganar el Balón de Oro

“Feliz, yo creo que es un sueño grande. Pasa el tiempo y todavía se dan esas sonrisas de todo mundo. Bueno, feliz de poder estar acá también”, expresó el volante colombiano.

El mediocampista aseguró que llega en un buen momento y destacó la confianza que existe dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

“Muy bien, muy bueno. Yo siempre confío. Tenemos un grupo humano bueno, tenemos un grupo que quiere ganar y yo creo que ese es el mensaje para los colombianos y para los hinchas”, afirmó.

Además, envió un mensaje de optimismo a todos los aficionados que acompañarán a la Selección durante el torneo. “Que crean siempre y que confíen mucho, que nosotros vamos a darlo todo para poder hacer las cosas bien”, señaló.

Luis Díaz Balón de Oro: esto dijo James Rodríguez al llegar al Mundial

James también dejó claro que dentro del plantel existe la convicción de pelear por objetivos importantes, tal como ocurrió durante la Copa América.

“Este grupo tiene muchos sueños, tiene también ganas. Yo creo que hay talento, hay mucha calidad y por qué no soñar con una gran final, que es lo que todos queremos también”, comentó.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la relacionada con Luis Díaz. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el extremo colombiano pueda conquistar el Balón de Oro, el capitán no dudó en respaldarlo.

“Claro, ¿por qué no? Yo creo que está entre el top 5 ahora. Lucho ha hecho una temporada única y bueno, ¿por qué no? Si llega a una gran final y podemos quedar campeones, Lucho Balón de Oro, ¿por qué no?”, aseguró.

Finalmente, James pidió unidad alrededor de la Selección y recordó el ambiente que acompañó al equipo durante la última Copa América: “Todos tenemos que estar unidos por esta misma causa. Nosotros sentimos eso también”, concluyó el capitán, que lidera a una generación convencida de que Colombia puede volver a hacer historia en una Copa del Mundo.