Minnesota United confirmó amistosos: ¿James Rodríguez los jugaría?

Quedan pocas horas para que se defina todo con el futuro de James Rodríguez. La novela está por terminar y llegar a un buen puerto después de varios rechazos y de otras opciones que se le cerraron al colombiano. Su próxima experiencia estará en la MLS con el Minnesota United, un equipo joven que espera dar el golpe en Estados Unidos en este 2026.

James Rodríguez llegaría al club sin haber hecho una pretemporada completa, e inmediatamente tendrá varios partidos encima antes de encarar la MLS que iniciará a partir del sábado 21 de febrero con el partido del Austin FC vs Minnesota United. Ahí podría ser el debut oficial del colombiano dentro de la institución.

A falta de definir los detalles definitivos y la firma de James Rodríguez para ser oficializado como nuevo jugador del Minnesota United, el club ya se movió en busca de sumar regularidad competitiva previo al inicio de la MLS a finales del mes de febrero. De hecho, confirmaron tres amistosos.

LOS AMISTOSOS QUE JUGARÁ MINNESOTA UNITED CON LA DUDA DE LA PRESENCIA DE JAMES RODRÍGUEZ

Su oficialización se podría formalizar a partir de este viernes 6 de febrero. Minnesota sabe que tiene que utilizar a James Rodríguez como su jugador franquicia y para que sume regularidad de cara a afrontar la MLS que será uno de los grandes retos en esta temporada. Por esta razón, el debut del colombiano podría ser en los amistosos pactados antes de arrancar el rentado local.

El Minnesota United reveló en sus redes sociales que fue confirmada su participación en los encuentros amistosos del Coachella Valley Invitational en el que se medirá contra rivales de la MLS. James Rodríguez se podría estrenar en estos encuentros con el que será su nuevo equipo.

Esta será la cuarta vez que jueguen esta competencia amistosa con tres partidos agendados. Sería difícil que el volante colombiano pudiera jugar el primero que será el sábado 7 de febrero ante el Kansas City.

Dependiendo de la formalización de su contrato, James Rodríguez podría ser tenido en cuenta, si así lo consideran en el club cuando enfrenten al DC United el 11 y Charlotte el 14 de febrero. Habrá que esperar si el colombiano puede ser de la partida de estos amistosos o si habrá un plan específico con el mediocampista de la Selección Colombia.

¿CUÁNDO SERÍA EL PRIMER PARTIDO DE JAMES RODRÍGUEZ EN CONDICIÓN DE LOCAL?

Después de esos amistosos, arrancará la temporada oficialmente para los clubes de la MLS. Minnesota United inicia la campaña enfrentando al Austin en condición de visitante. Ahí podría estar James Rodríguez desde el arranque si así lo desea su entrenador.

Sin embargo, su primer partido en condición de local en el Estadio Allianz Field de Saint Paul, Minnesota será el sábado 28 de febrero recibiendo la visita del Cincinnati. James Rodríguez se estrenaría con su afición, viviendo sus primeros minutos en casa.