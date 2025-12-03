James: "Soñamos con ser campeones del mundo"

La Selección Colombia ya respira ambiente mundialista. A siete meses del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la ilusión crece y el capitán del equipo, James Rodríguez, envió un mensaje contundente sobre el objetivo que mueve al plantel: “Todos soñamos con poder quedar campeones”.

El 10, quien disputará su tercer Mundial, estuvo en Bogotá como nueva imagen de uno de los patrocinadores oficiales de la Tricolor y aprovechó el evento para compartir su sentimiento a pocos días del sorteo de la fase de grupos, que se realizará este viernes 5 de diciembre.

James, de regreso para liderar otro sueño mundialista

Colombia vuelve al certamen orbital después de ocho años y lo hace bajo la guía de quien ha sido su mayor referente en la última década. Con seis tantos, cinco en Brasil 2014 y uno en Rusia 2018, James continúa siendo el máximo goleador colombiano en la historia de los Mundiales.

Además, está a dos partidos de igualar al Pibe Valderrama y a Freddy Rincón como el jugador con más encuentros disputados en la Copa del Mundo vistiendo la camiseta nacional.

En Bogotá, el mediocampista no ocultó su ilusión:

“Vienen grandes cosas para todos, para todo el país también. Ya en siete meses iniciará el Mundial y todos soñamos con poder quedar campeones”, expresó, firme y optimista.

Futuro en clubes, la incógnita del capitán

Mientras mantiene su rol protagónico en la Selección, James también define su futuro a nivel de clubes. Luego de no renovar contrato con el Club León, el jugador estudia opciones para 2026. En México, el nombre del 10 ha empezado a sonar con fuerza en Pumas, aunque todavía no hay acuerdo definitivo.

Lo cierto es que, en medio de decisiones por tomar, el foco del capitán está en llegar en plenitud al Mundial y comandar a Colombia en un torneo que lo vuelve a poner en el centro del escenario global.