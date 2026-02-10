Jhon Arias, entre los fichajes más importantes del Brasileirao

Jhon Arias es la sensación en Brasil. Su paso por la Premier League no fue el esperado, de hecho, sorprendió a muchos que se diera la transferencia, pues el colombiano no completó más de 6 meses en el fútbol británico. El tema adaptación, intensidad y demás, fueron algunos de los motivos para que su salida se gestara.

En primera instancia, se hablaba de un regreso a Fluminense, equipo en el que conquistó la Copa Libertadores y donde se fue siendo ídolo. Las cosas cambias y ahora, los comentarios en Río de Janeiro sobre el colombiano no son los mejores. Jhon Arias terminó fichando por Palmeiras, en una transferencia que no se la imaginaban ni los más escépticos.

Uno de los primeros en referirse a la llegada de Jhon Arias fue Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras. Fue tajante al respecto “Los jugadores son refuerzos cuando juegan. Si el club lo anunció, genial, porque necesitamos más soluciones. Sé que están haciendo un gran esfuerzo para encontrarlas. Fichar jugadores de este nivel es algo que una presidenta debería hacer”.

Pese a esto, hay opiniones dividas. En Brasil, uno de los históricos destacó que la llegada de Jhon Arias es de las mejores, incluso, sobre Paquetá. Se trata de Walter Casagrande.

Jhon Arias, por encima de Lucas Paquetá

En entrevista con el medio Lance, el referente de Corinthias, campeón de Europa con Porto y ex selección Brasil, habló del fichaje de Jhon Arias, destacando su importancia “Creo que Arias tiene un juego más dinámico que Paquetá, quien recibe el balón y el juego se ralentiza. Prefiero al colombiano, que acelera el ritmo, va para adelante. Gerson es muy similar, soy fan suyo. Me gustan tanto Arias como Gerson”.

¿Abel Ferreria pidió a Jhon Arias?

Una de las declaraciones que sorprendió fue la de Abel Ferreria, afirmando que no fue pedido del cuerpo técnico “En cuanto a Arias, es un fichaje de la presidenta. Pero quiero verlo disponible y jugando en el campo. A eso le llaman refuerzos. Hasta entonces, jugaremos con los que tenemos aquí”.