La goleada 4-0 del Palmeiras sobre Vitória no estuvo exenta de polémica. El partido disputado en el estadio Barradão quedó marcado por las decisiones arbitrales y, especialmente, por la fuerte entrada que recibió el colombiano Jhon Arias, una acción que terminó con la expulsión del defensor Cacá tras la intervención del VAR.

Luego del encuentro, Palmeiras publicó una fotografía de la pierna de Arias en la que se observan claramente las marcas dejadas por los tacos del defensor. La imagen evidenció la dureza del impacto sufrido por el atacante colombiano durante el compromiso.

En primera instancia, el árbitro Alex Gomes Stefano no sancionó la infracción, pero fue llamado por el VAR para revisar la jugada. Después de observar las imágenes, decidió modificar su determinación y mostró la tarjeta roja a Cacá. La CBF, posteriormente, divulgó el audio correspondiente a la revisión.

Comunicado de Palmeiras sobre el arbitraje: John Arias, motivo de protesta

La decisión generó fuertes reclamos de Vitória, que también cuestionó otras acciones del compromiso. El conjunto bahiano protestó por una tarjeta amarilla recibida por Mauricio y por la expulsión de Cacá. Además, Luan Cândido fue expulsado después de realizar un gesto de “robo”, tras otra intervención del VAR.

Ante las críticas, Palmeiras emitió un comunicado en el que defendió la actuación arbitral y rechazó las versiones que, según el club, buscan poner en duda su triunfo.

“Esta no es la primera vez (y ciertamente no será la última) que, en nombre de la verdad, debemos combatir las narrativas falsas creadas para presionar aún más a los profesionales del arbitraje en los partidos del Palmeiras y para poner en tela de juicio una victoria absolutamente legítima obtenida en el terreno de juego por nuestros atletas”, señaló la institución.

Palmeiras responde por el arbitraje y muestra las marcas que dejó la entrada a Jhon Arias

El club también defendió la decisión relacionada con Arias y aseguró que la entrada de Cacá “impactó violentamente la pierna del colombiano, poniendo en riesgo su integridad física”.

Palmeiras, además, destacó su campaña en el Brasileirao. El equipo lidera el campeonato con 47 puntos y presume del mejor ataque y la mejor defensa del torneo.

Ahora, el conjunto paulista concentra sus esfuerzos en la Copa de Brasil, donde enfrentará a Fortaleza por un lugar en los cuartos de final.