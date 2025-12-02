Jhon Durán baja los humos: "Yo solo trabajo para el equipo"

Jhon Durán volvió a aparecer en un momento clave para el Fenerbahce. El colombiano entró en el segundo tiempo del clásico ante Galatasaray y en la última jugada del partido, marcó el gol del empate con un cabezazo que salvó un punto vital. Aunque la prensa turca lo señaló como el héroe del derbi, el delantero prefirió bajarle el tono y enfocarse en el trabajo colectivo.

Un derbi salvado sobre la hora

Durán ingresó al minuto 63 y cambió por completo la dinámica ofensiva del Fenerbahce. Ganó duelos, atacó espacios y terminó coronando su actuación con el 1-1 definitivo en tiempo añadido. Aun así, el colombiano fue contundente al hablar tras el encuentro:

“No soy un héroe, solo trabajo para ayudar a mi equipo. Todos los que jugaron dieron lo mejor de sí. Los derbis son difíciles. Estoy feliz de ayudar a mi equipo”.

Ese cabezazo significó su cuarto gol con Fenerbahce y el segundo en clásicos, tras haber marcado también ante Besiktas, donde fue figura y anotó otro gol decisivo en los minutos finales. Su influencia ofensiva crece a medida que recupera confianza, ritmo y continuidad, factores clave pensando en su sueño de llegar bien al Mundial 2026.

Además, su anotación evitó que Galatasaray tomara ventaja en la liga ya que ambos equipos continúan separados por un solo punto, manteniendo abierto el pulso por la parte alta de la tabla.

“Con 10 minutos más lo hubiéramos ganado”

Más allá del gol, Durán dejó una frase que refleja el impulso anímico con el que terminó el partido. Según él, Fenerbahce tenía todo para llevarse la victoria si el tiempo hubiera alcanzado:

“Creo que sí. Fuimos los que dominamos al final del partido, ojalá hubiera tenido 10 minutos más”.

El delantero destacó que el equipo cerró mejor el juego y que ahora el foco está en prepararse para la próxima jornada ante Istanbul, este sábado 6 de diciembre. Su objetivo es claro, ganarse la titularidad y seguir siendo determinante en los momentos clave.

Un goleador que aparece cuando más lo necesitan

Durán no se considera héroe, pero sus números y sus apariciones en clásicos empiezan a contar una historia distinta. Su crecimiento en Fenerbahce es evidente, su impacto directo en partidos grandes también, y el colombiano se perfila como una de las piezas que puede marcar la diferencia en la lucha por el título en Turquía. El sábado tendrá otra oportunidad para seguir sumando méritos y minutos.