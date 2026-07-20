Jhon Durán sorprendió en su presentación con Benfica: el mensaje que ilusionó a la afición

Jhon Durán comenzó una nueva etapa en el fútbol europeo. El delantero colombiano fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Benfica, club al que llega cedido por el Al Nassr de Arabia Saudita hasta el final de la temporada, en una operación que incluye una opción de compra de 30 millones de euros.

Con un contrato hasta el final de la temporada y una millonaria opción de compra, Jhon Durán inicia un nuevo reto en Portugal con el objetivo de recuperar protagonismo y demostrar que está preparado para convertirse en una de las grandes figuras del Benfica.

El primer gran objetivo de Jhon Durán en Benfica quedó al descubierto

El atacante de 22 años fue recibido por el presidente Rui Costa y, tras oficializarse su incorporación, entregó sus primeras declaraciones a los medios oficiales del conjunto portugués, dejando claro cuál será su principal objetivo con las Águilas.

"Estoy muy agradecido a Dios, estoy feliz, es el club más grande de Portugal, estoy muy agradecido de estar aquí", fueron las primeras palabras de Durán, quien afronta este desafío como una oportunidad para relanzar su carrera en uno de los equipos más tradicionales del continente.

El colombiano aseguró que llega con la intención de ganarse un lugar a base de trabajo y contribuir al éxito del equipo: "Quiero trabajar, quiero darlo todo y ayudar al equipo, quiero aportar con todo lo que tengo y ellos también pueden ayudarme", afirmó el atacante, dejando ver su disposición para adaptarse rápidamente al plantel.

Jhon Durán rompió el silencio tras llegar al Benfica: lanzó un ambicioso mensaje a la afición

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el relacionado con sus aspiraciones deportivas. "Tengo expectativas muy altas, quiero darlo todo y convertirme en campeón", expresó Durán, quien espera conquistar títulos con el Benfica durante su préstamo.

El delantero también dedicó unas palabras a los aficionados, que le dieron una cálida bienvenida desde que se confirmó su llegada. "Quiero agradecer a los aficionados su apoyo, los mensajes que me dejaron en Instagram. Quiero recompensarlos en el campo, quiero devolverles todo el cariño que me han dado", manifestó.

Por último, recordó la experiencia que vivió en el Estádio da Luz cuando visitó ese escenario con el Fenerbahçe y reconoció que siempre quedó impresionado por el ambiente. "Es un ambiente fantástico, uno de los estadios más bonitos en los que he jugado durante mi carrera. Estoy muy contento de poder jugar aquí", concluyó.