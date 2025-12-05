Jhon Durán suma problemas en Turquía: polémica denuncia del Galatasaray





Jhon Durán terminó convirtiéndo su último partido en la última controversia de su carrera. El joven atacante colombiano, quien se había ganado los elogios de la afición del Fenerbahçe por su gol agónico en el clásico de Estambul, pasó en cuestión de minutos de ser celebrado como un salvador a convertirse en el centro de una disputa legal.

Su anotación al minuto 95, que selló el empate 1-1 ante el Galatasaray, desató emociones intensas, pero su efusivo festejo encendió un conflicto que ahora trasciende lo deportivo.

Lo que ocurrió inmediatamente después del tanto cambió por completo el ambiente del partido. Durán, dominado por la adrenalina del momento, trepó sobre una valla publicitaria y realizó un gesto considerado provocador por los seguidores y directivos del rival. Esa acción, que incluyó tocarse los genitales para celebrar, fue tachada por el Galatasaray como una “conducta indecente” y un acto deliberado de provocación. La escena rápidamente se viralizó en Turquía, multiplicando la indignación entre hinchas y comentaristas del país.

Aunque los organismos disciplinarios del fútbol local intentaron bajarle el tono al episodio, la situación escaló. La Federación Turca de Fútbol (TFF) revisó las imágenes y concluyó que el delantero no había infringido los códigos formales de comportamiento, por lo que descartó una sanción deportiva. Sin embargo, esta decisión no satisfizo al club rival, que decidió llevar el asunto más allá del marco federativo para convertirlo en un caso judicial.

La ofensiva legal del Galatasaray abrió un capítulo inesperado en esta rivalidad. La institución presentó una denuncia penal contra el futbolista colombiano ante un tribunal de Anatolia, acusándolo de “acoso y exhibicionismo”. De acuerdo con su postura, el gesto habría sido una falta de respeto a la hinchada local y un acto que “atenta contra la moral pública”. Esta movida sorprendió a muchos observadores, pues no es común que un festejo futbolero termine en una instancia judicial tan seria, especialmente en competencias europeas.

El escándalo también provocó reacciones mediáticas que elevan el debate a un plano cultural. El reconocido periodista turco Cem Dizdar criticó duramente al atacante y, de paso, cuestionó la contratación de jugadores nacidos en otros países. El comunicador aseguró que muchos deportistas extranjeros “no comprenden las normas sociales” del país, una frase que generó polémica y que fue interpretada como un señalamiento cultural más amplio. Sus palabras pusieron sobre la mesa tensiones históricas dentro del balompié turco.

Mientras tanto, en el entorno del Fenerbahçe la intención es pasar la página lo antes posible. El entrenador Domenico Tedesco respaldó públicamente al delantero y pidió calma a su plantilla: “Queremos enfocarnos en lo deportivo”. Su postura refleja el deseo del club de evitar distracciones en una fase crucial de la temporada, especialmente cuando las expectativas sobre Durán y su aporte al equipo siguen siendo altas.

En medio de la tormenta mediática, el delantero intenta mantener los pies sobre la tierra. Aunque reconoce la magnitud del debate, busca concentrarse en su rendimiento y evitar que el ruido externo afecte su evolución profesional. Su caso, sin embargo, ya marca un precedente en Turquía: nunca antes un festejo habitual en el fútbol había derivado en una denuncia penal.

Por ahora, el futuro inmediato del jugador está rodeado de incertidumbre. Mientras avanza el proceso legal, la polémica continúa alimentando discusiones en los medios, en las tribunas y en la opinión pública. Lo que debía ser una noche para recordar por su impacto deportivo, terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo una celebración puede desencadenar un conflicto que traspasa las fronteras del deporte y se instala en los terrenos de la justicia y la cultura.