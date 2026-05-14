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Mundial 2026

Jhon Durán vuelve a la Selección Colombia en la prelista de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo hizo oficial la prelista rumbo a la Copa Mundial y confirmó el regreso de Jhon Durán.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Durán se ilusiona con el Mundial tras la convocatoria de la prelista de Lorenzo
Durán se ilusiona con el Mundial tras la convocatoria de la prelista de Lorenzo // AFP

La Selección Colombia se vuelve a robar el protagonismo rumbo al Mundial, ya que a menos de 30 días para que inicie de manera oficial la competencia se dio a conocer la prelista de los 55 jugadores que formarán parte de la primera concentración del equipo antes de cumplir con la cita orbital.

El estratega argentino, Néstor Lorenzo, convocó a una rueda de prensa el jueves 14 de mayo en la sede de la federación en donde comenzó mencionando los 55 nombres que formarán parte del proceso previo de entrenamiento y en donde justamente se encuentra Jhon Jáder Durán.

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Colombia es una de las selecciones que llega como una de las protagonistas a la Copa Mundial gracias a la gran cantidad de estrellas que han venido formando parte del proceso de las eliminatorias sudamericanas y los amistosos preparatorios.

La 'tricolor' se ha caracterizado últimamente por los jugadores que brillan a nivel individual en sus clubes, tal como es el caso de Luis Díaz, Luis Suárez y Daniel Muñoz, pero Néstor Lorenzo tiene que ver más allá y pensar a futuro, por lo que decidió darle una nueva oportunidad a Jhon Jáder Durán.

"Con él tenemos comunicación continua, periódica, ya hablé con el cuerpo técnico para ver si necesita algo".

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