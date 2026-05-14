Jhon Durán vuelve a la Selección Colombia en la prelista de Néstor Lorenzo

La Selección Colombia se vuelve a robar el protagonismo rumbo al Mundial, ya que a menos de 30 días para que inicie de manera oficial la competencia se dio a conocer la prelista de los 55 jugadores que formarán parte de la primera concentración del equipo antes de cumplir con la cita orbital.
El estratega argentino, Néstor Lorenzo, convocó a una rueda de prensa el jueves 14 de mayo en la sede de la federación en donde comenzó mencionando los 55 nombres que formarán parte del proceso previo de entrenamiento y en donde justamente se encuentra Jhon Jáder Durán.
Durán se acerca al Mundial con la Selección Colombia
Colombia es una de las selecciones que llega como una de las protagonistas a la Copa Mundial gracias a la gran cantidad de estrellas que han venido formando parte del proceso de las eliminatorias sudamericanas y los amistosos preparatorios.
La 'tricolor' se ha caracterizado últimamente por los jugadores que brillan a nivel individual en sus clubes, tal como es el caso de Luis Díaz, Luis Suárez y Daniel Muñoz, pero Néstor Lorenzo tiene que ver más allá y pensar a futuro, por lo que decidió darle una nueva oportunidad a Jhon Jáder Durán.
"Con él tenemos comunicación continua, periódica, ya hablé con el cuerpo técnico para ver si necesita algo".