Jhon Lucumí y una transferencia que puede beneficiar al Deportivo Cali: ¿cuánto recibirá?

El futuro de Jhon Lucumí podría dejar una importante noticia económica para el Deportivo Cali. El defensor colombiano tiene decidido salir del Bologna para la temporada 2026-2027 y, aunque la Juventus aparece como su destino preferido, el negocio todavía está pendiente de un acuerdo entre los clubes italianos.

De acuerdo con la información suministrada, Bologna pretende recibir cerca de 25 millones de euros por el central, mientras que la Juventus habría presentado inicialmente una propuesta de 17 millones de euros.

El ‘premio’ que recibiría Deportivo Cali si se concreta la millonaria venta de Lucumí

La diferencia millones mantiene trabadas las negociaciones y obliga a la ‘Vecchia Signora’ a mejorar su oferta si quiere quedarse con el internacional colombiano.

En medio de ese escenario también apareció el Como, que disputa la posibilidad de contratar al futbolista. Según la información planteada, una eventual transferencia al conjunto italiano podría cerrarse en 22 millones de euros, cifra que también representaría un beneficio para el Deportivo Cali.

Cali está pendiente de Jhon Lucumí: su próximo fichaje podría representar una fortuna

El club azucarero conserva un interés económico directo en la operación gracias al Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, que establece una compensación para los clubes que participaron en la formación de un jugador. En este caso, el Cali recibiría el 5 % del valor de la transferencia, de acuerdo con la información entregada.

Así, si Lucumí fuera transferido al Como por 22 millones de euros, el Deportivo Cali recibiría aproximadamente 1,1 millones de euros.

Sin embargo, el panorama podría ser todavía más favorable para las finanzas del conjunto caleño si finalmente Juventus mejora considerablemente su propuesta. La oferta mencionada actualmente es de 25 millones de euros, por lo que, de concretarse la operación por ese monto, el Cali recibiría alrededor de **1,35 millones de euros** correspondientes al 5 %.

La cifra definitiva dependerá de cómo avance la negociación entre Bologna y Juventus. Lucumí, por ahora, mantiene como prioridad llegar al equipo de Turín, aunque deberá esperar si la ‘Vecchia Signora’ aumenta su propuesta para satisfacer las pretensiones económicas de su actual club.

Finalmente de acceder a la oferta más baja, en cuanto números se habla, el equipo azucarero recibiría 850 mil euros.

El defensor llega a este mercado después de disputar los cinco partidos de Colombia en el Mundial de 2026, aumentando su cotización y el interés de varios equipos.