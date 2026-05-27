Autocrítica en uno de los líderes de Millonarios: ‘Estamos cansados de fracasar’

Millonarios cerró su participación en el primer semestre del 2026, con una nueva eliminación en la Copa Sudamericana. Los embajadores perdieron vs. O’Higgins 1 a 2 y quedaron sin chances de seguir en el certamen internacional, pese a tener el escenario y los resultados a su favor para quedarse con ese segundo lugar de clasificación.

Luego de la derrota, empezaron a salir los ecos, las voces ante un fracaso a nivel internacional. Uno de ellos fue Jorge Arias, quien, como uno de los referentes y líder del grupo, habló ante los medios de comunicación.

Jorge Arias, autocrítico con su nivel en la Copa Sudamericana

Jorge Arias habló con los medios de comunicación, acerca de como fue el desarrollo del semestre y del agotamiento mental, luego de no conseguir los objetivos “Así como ellos están cansados de fracasar, nosotros estamos cansados de fracasar. Venimos de una cadena de fracasos sin temor a decirlo. Lo dije, una de las vergüenzas más grandes que he sentido en mi carrera, no solo por no clasificar hoy y a los 8, pudo ser una gran despedida para Falcao, que no se sabe si continúa o no. Era la oportunidad de darnos una alegría y a él también”

Agregó “Es difícil explicar con palabras lo que uno siente. Callar y aceptar lo que los hinchas tienen por decir”.

Millonarios, fuera de la Copa Sudamericana

Millonarios necesitaba ganar o empatar, para continuar en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El resultado no le alcanzó y fue sorprendido por O’Higgins. Jorge Arias agregó “Como uno de los lideres, asumo parte del segundo gol, me resbalo y son cosas que pueden pasar. Es cargar una mochila de fracasos, los nuevos lastimosamente llegan y les recaen esas cosas. Reflexionar hoy de nada sirve, solo queda hacerlo el tiempo que estaremos sin jugar. Ahora pensar en el segundo semestre, si o si tenemos que darle alegrías a esta hinchada y a nosotros”.

VIDEO Palabras de Jorge Arias tras derrota de Millonarios en Copa Sudamericana