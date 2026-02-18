Italia explota con Juan David Cabal: "Lo arruina todo"

Entre martes 17 y miércoles 18 de febrero se están jugando los Play-Offs de la UEFA Champions League con vibrantes partidos, y, uno de ellos fue nada más ni nada menos que el Galatasaray vs Juventus que tenía presencia de jugadores colombianos con Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla por los turcos y Juan David Cabal con los italianos.

Desde el arranque solo estuvo Dávinson Sánchez que fue una de las grandes figuras del equipo turco marcando uno de los cinco goles. Galatasaray se quedó con la victoria con un marcador de 5-2, y mucho de esto fue por Juan David Cabal que ingresó en el segundo tiempo.

Antes de que terminara el primer tiempo, Andrea Cambiaso sintió molestias físicas. Luciano Spalletti decidió sacar al defensor y sustituirlo con Juan David Cabal que nunca estuvo en forma. Su ingreso no pudo evitar los goles de Noa Lang y de Dávinson Sánchez. Además, al minuto 67, Cabal recibió la segunda tarjeta amarilla.

“LO ARRUINÓ TODO”; LA PRENSA ITALIANA CONDENA A JUNA DAVID CABAL

La intención de meter a Juan David Cabal pasaba, no solo por la necesidad de cubrir a Andrea Cambiaso que presentó molestias, sino que esperaba mantener la victoria que llevaba desde la primera parte. La Juventus tiene un escenario complicado a la espera de lo que pueda llegar a pasar en la vuelta.

Esa expulsión de Juan David Cabal acabó las ilusiones, pues, el cuadro de Turín cayó por 5-2 y la prensa de Italia condenó al colombiano. De hecho, lo señalaron como el gran culpable de esa durísima derrota holgada que será difícil de remontar en la vuelta.

La Gazzetta dello Sport tituló la nota de las calificaciones exhibiendo al defensor ex Hellas Verona. Una pobre calificación con las siguientes palabras, “Cabal lo arruina todo, 3”. Jugó apenas 22 minutos antes de que lo expulsaran. Quedó retratado por ese mal nivel y por esa amarilla que se ganó sobre los 59’ y esa expulsión a los 67’.

Con un jugador menos, llegaron dos goles más a favor de Galatasaray. Luciano Spalletti analizó el partido e indicó por qué ordenó el ingreso del zaguero cafetero, “se arriesgó con esa falta al final del primer tiempo. En partidos como este, si te sacan una tarjeta amarilla, tienes que controlarla. Pero pagamos el precio con la roja a Cabal”.

La salida de Andrea Cambiaso también tenía que ver con la amarilla antes del cierre de la primera parte. Luciano Spalletti sentenció que, “terminamos mal la primera parte. Intentamos restablecer el orden, pero nuestra personalidad y carácter decayeron. La expulsión, sin duda, influyó mucho, pero también contribuimos a ella... No nos dimos cuenta de lo peligroso que era lo que estábamos haciendo”.

Lo de Juan David Cabal fue desastroso. Juventus lo perderá en la vuelta y podría regresar si pasan a los octavos de final. En la Serie A tampoco es un jugador que el entrenador tome mucho en cuenta. Seguramente, estará varias fechas en el banquillo después de lo sucedido en la Liga de Campeones.