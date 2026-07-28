Juan Fernando Quintero define su futuro: Europa y Brasil aparecen como los principales destinos

El futuro de Juan Fernando Quintero empieza a tomar forma tras su salida de River Plate. Luego de rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el club argentino, el volante colombiano analiza las ofertas que tiene sobre la mesa y todo apunta a que su próximo destino estaría entre el Cagliari de Italia y el Atlético Mineiro de Brasil.

La información fue revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol, quien aseguró que ambos equipos son los principales interesados en quedarse con los servicios del creativo de 33 años: "Juanfer Quintero está entre Mineiro y Cagliari", afirmó, al tiempo que explicó que el conjunto italiano representa una oportunidad para regresar al fútbol europeo.

El futuro de Juanfer Quintero: las opciones que analiza tras salir de River

Días antes de hacerse oficial su salida, el mediocampista ya había dejado claro que su ciclo estaba terminado: "No tengo nada en contra del 'Chacho', le deseo lo mejor. Yo, después del último semestre con él, estoy viendo la mejor situación para mí y para el club", afirmó en una entrevista, en referencia al entrenador Eduardo Coudet.

Quintero también reconoció que las diferencias futbolísticas con el técnico influyeron en su decisión de buscar nuevos horizontes: "Esperemos que todo termine bien. Amo al club, lo respeto, amo a la gente. Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que me cambió la vida, el que potenció mis condiciones. Pero son situaciones que no puedo controlar", expresó.

Tras disputar 40 partidos, marcar cinco goles y aportar siete asistencias en su última etapa con River, el talentoso volante ahora estudia cuál será el siguiente capítulo de una carrera que podría llevarlo nuevamente al fútbol europeo o mantenerlo como protagonista en el competitivo balompié sudamericano.

¿Dónde jugará Juan Fernando Quintero? Estas son las opciones que tiene

"Cagliari es el equipo donde está Yerry Mina. Hoy la prensa italiana no dice nada, pero existe esa posibilidad de que vaya al Cagliari. Sería el regreso a Europa", comentó Olsen, dejando abierta la posibilidad de que Quintero vuelva al continente donde ya defendió las camisetas de Pescara, Porto y Rennes.

La otra alternativa es Atlético Mineiro, un destino que también resulta atractivo para el colombiano. "Lo de Mineiro es una muy buena posibilidad. Está Eduardo Domínguez, que lo conoce de su paso por Estudiantes y otros equipos. Esa es una opción, pero va a seguir compitiendo", añadió el periodista.

La búsqueda de un nuevo equipo comenzó inmediatamente después de su salida oficial de River Plate. El conjunto 'millonario' anunció la rescisión del contrato mediante un comunicado en el que destacó que "el talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club".