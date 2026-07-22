¿Juanfer se va de River? El gesto que volvió a encender todos los rumores

El futuro de Juan Fernando Quintero vuelve a ser tema de conversación en River Plate. A pocos días de su esperado regreso tras disputar el Mundial con la Selección Colombia, el volante publicó varias imágenes entrenándose por su cuenta en Miami, una situación que, aunque habitual para un futbolista de alto rendimiento, ha reavivado las dudas sobre su continuidad en el conjunto 'millonario'.

Mientras tanto, en el Monumental aguardan por su regreso para conocer de primera mano cuál será su decisión. En caso de solicitar una transferencia, River no pondría obstáculos, tal como ocurrió recientemente con Franco Armani, al considerar que el colombiano, dueño de uno de los goles más recordados en la historia del club, tiene el derecho de elegir el próximo paso de su carrera.

Las imágenes de Juanfer Quintero encienden la incertidumbre en River Plate sobre su futuro

El colombiano recibió unos días de descanso luego de su participación con la Tricolor y permaneció en Estados Unidos durante sus vacaciones. Sin embargo, las fotografías compartidas en sus redes sociales no pasaron desapercibidas entre los hinchas de River, quienes siguen atentos a cualquier señal relacionada con el futuro del mediocampista.

El entrenador Eduardo Coudet fue claro al referirse a la situación del colombiano. El técnico aseguró que Quintero debe reincorporarse este jueves a los entrenamientos, mientras la dirigencia mantiene la postura de no negociar su salida durante este mercado de fichajes.

En River consideran que el volante sigue siendo una pieza importante dentro del proyecto deportivo, especialmente después de las dificultades que ha mostrado el equipo para generar juego ofensivo en los últimos compromisos.

Durante sus vacaciones, Quintero trabajó bajo la supervisión del preparador físico Julio César Murillo, reconocido por entrenar a varias figuras del fútbol internacional como Paul Pogba y Paulo Dybala. En los videos difundidos se observa al colombiano realizando exigentes ejercicios físicos y sesiones con balón para mantener el ritmo competitivo antes de regresar a Buenos Aires.

River espera a Juanfer, pero un detalle alimenta los rumores sobre su salida

Aunque desde el club reina el optimismo sobre su continuidad, la incertidumbre persiste. Antes del Mundial surgieron versiones que apuntaban al interés del entorno del futbolista por analizar una posible salida, motivada por el poco protagonismo que tuvo durante la final del último torneo local.

Durante la Copa del Mundo, Quintero evitó profundizar sobre su futuro y únicamente manifestó que "no ha cambiado nada", una declaración que dejó abiertas todas las posibilidades.