Jugador de la Selección Colombia cambió de equipo: Jugará en Brasil

El camino hacia el Mundial 2026 ya comenzó para varios jugadores de la Selección Colombia y uno de ellos es Juan Camilo Portilla , quien decidió dar un paso clave en su carrera. El mediocampista cambió de club en este inicio de año con el objetivo de competir a mayor nivel y mantenerse en la órbita de Néstor Lorenzo.





Portilla deja Talleres y llega al fútbol brasileño

Athletico Paranaense hizo oficial el fichaje del volante colombiano, que llega procedente de Talleres de Córdoba tras varias temporadas de regularidad en el fútbol argentino. El club brasileño mostró un interés constante por Portilla y finalmente concretó su llegada para reforzar el mediocampo en este 2026.

El futbolista firmó contrato hasta diciembre de 2028, en una apuesta a mediano plazo por parte del Paranaense, que ve en el colombiano un jugador con experiencia internacional y margen de crecimiento.





El objetivo: consolidarse y pelear un lugar en la Selección

Luego de su presentación oficial, Portilla manifestó su entusiasmo por este nuevo reto y destacó la historia y la hinchada del club brasileño. El mediocampista usará el dorsal 27 y buscará ganarse rápidamente un lugar en el once titular.

En Talleres, Portilla disputó 78 partidos, con un gol y seis asistencias, rendimiento que le permitió entrar en el proceso de la Selección Colombia. Ahora, en Brasil, espera elevar su nivel competitivo y mantenerse como una opción real para el cuerpo técnico de cara al Mundial.





Un movimiento pensando en 2026

El fichaje de Juan Camilo Portilla por Athletico Paranaense no solo representa un cambio de camiseta, sino una decisión estratégica en año clave. El colombiano sabe que competir en una liga exigente como la brasileña puede ser determinante para llegar con ritmo y protagonismo al Mundial 2026, el gran objetivo que empieza a marcar cada paso de su carrera.