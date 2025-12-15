"Jugador del año": Defensor colombiano es premiado en Uruguay

El fútbol colombiano celebra otro reconocimiento internacional. Julián Millán fue elegido por los hinchas de Nacional de Montevideo como el mejor jugador del año, en una temporada histórica que terminó con el club tricolor levantando el título de la Liga AUF Uruguaya 2025.

El respaldo de la hinchada y un premio que confirma su impacto

La elección se realizó mediante encuestas en Instagram y en el canal oficial de WhatsApp de Nacional, con un formato de duelos directos entre jugadores. En ese recorrido, Millán superó primero a Sebastián Coates, luego al panameño Luis Mejía y, en la final, al goleador Nicolás López.

Una temporada consagratoria en Montevideo

Millán, de 27 años, llegó a Nacional a comienzos de 2025 procedente de Independiente Santa Fe y se adaptó rápidamente al fútbol uruguayo y a la exigencia del club. A lo largo del año disputó 46 partidos oficiales entre el Campeonato Uruguayo, la Copa AUF Uruguay y la Libertadores.

Un colombiano que dejó huella en el título

El reconocimiento como jugador del año refleja el impacto inmediato de Julián Millán en Nacional y el respaldo total de la hinchada, que lo vio consolidarse como líder defensivo y pieza clave del campeonato. Su temporada en Uruguay no solo confirmó su crecimiento futbolístico, sino que también lo posicionó como uno de los colombianos más destacados del 2025 en el exterior.