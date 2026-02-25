Juventus Vs Galatasaray EN VIVO hoy 25 de febrero: playoffs Champions League

Juventus tendrá un duro desafío este miércoles 25 de febrero en los playoffs de la UEFA Champions League al recibir en Turín a Galatasaray en el partido de vuelta de la serie.

El equipo italiano tratará de remontar un resultado adverso de 2-5, con el cual se impuso la institución turca en el duelo de ida en Estambul.

Juventus llega al partido en medio de una crisis de resultados, ya que además de la derrota ante Galatasaray en la ida, también perdió con Atalanta en la Copa Italia, empató con Lazio y cayó ante Inter y Como en la Serie A.

Los dirigidos por Luciano Spalletti no podrán contar con el colombiano Juan David Cabal, quien fue expulsado en el duelo en Estambul.

Por otro lado, Galatasaray afronta el partido con aire en la camiseta, pero no solo por la considerable ventaja, sino que también por ser el actual líder de la liga turca.

Los leones cuentan con 55 puntos, mientras que Fenerbahçe es segundo con 53.

El partido entre Juventus contra Galatasaray por la vuelta de los playoffs en la UEFA Champions League se disputa este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 de la tarde.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Disney + y ESPN.