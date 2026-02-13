Kevin Castaño no ve una en River: decisión de Gallardo lo complicó

Nueva salida de River Plate en la Primera División de Argentina con la necesidad de dejar pasar el mal antecedente que vivió en el juego pasado frente a Tigre con una durísima derrota con un marcador de 1-4 en el Estadio Más Monumental. En condición de local todo salió mal para Marcelo Gallardo y sus dirigidos.

Vea también: Once Caldas aguó al Junior en carnavales: victoria blanca por la mínima diferencia

En este caso, River Plate visitó a Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona. Marcelo Gallardo se decantó por alinear desde el principio a Kevin Castaño, jugador colombiano muy resistido en la afición riverplatense, y, que, además, no había sido tenido en cuenta en los arranques en esta edición.

Hasta la fecha, el mediocampista solo había sumado un total de 18 minutos en el campo de juego cuando ingresó en el complemento ante Tigre. La decisión de alinearlo tomó por sorpresa a la afición, seguramente no esperaban que volvieran a tener en cuenta al volante. Sin embargo, no duró mucho.

LA DECISIÓN DE MARCELO GALLARDO QUE COMPLICA A KEVIN CASTAÑO

SofaScore le dio a Kevin Castaño una puntuación de 6,5. No fue influyente y vio cómo Argentinos Juniors pasaba el mediocampo para el gol de Hernán López que fue suficiente para la victoria del ‘Bicho’ agudizando la crisis del ‘Muñeco’.

El volante colombiano infortunadamente no pudo detener los ataques de Argentinos Juniors, y, además Marcelo Gallardo decidió solo alinearlo por 45 minutos. Una decisión clave cuando terminó el primer tiempo y fue el primer cambio. El antioqueño salió del campo de juego y en su lugar ingresó Ian Subiabre, una variante que habla por sí solo.

Le puede interesar: ¿De cuánto será la nueva sanción que Dimayor le impondrá a Falcao?

Sin duda alguna, lo que demostró Marcelo Gallardo es que el colombiano sobraba en ese segundo tiempo y que River necesitaba crear juego ofensivo. Sacó a un volante más de corte que de armado, y metió a un delantero dejando solo Aníbal Moreno en la medular.

Esta decisión de sacarlo se dio cuando el mediocampista de la Selección Colombia perdió regularidad en el campo de juego. Solo fueron 45 minutos y, los aficionados explotaron con Kevin Castaño. Afirmaron que tuvo que ver en el gol y pidieron su salida de la institución.

Justamente, y, pese a que River Plate quiere mantenerlo, en los últimos días llegó una oferta de Arabia Saudita que equivale a lo que pagó el club argentino por el colombiano cuando llegó del Krasnodar. Pagaron entre 13 a 14 millones de dólares. Los saudíes pensarían en poner la misma cifra o superior.

Lea también: Dimayor reprogramó dos partidos de Atlético Nacional: fecha y hora

Queda claro que no está en su mejor momento y que un cambio de club podría ser ideal para evitar las críticas de cara al Mundial. Quedan cuatro meses y Kevin Castaño no suma la regularidad deseada para pensar en ser titular en la Copa del Mundo con la Selección Colombia.