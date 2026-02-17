Kevin Rendón ya firmó con su nuevo en la Liga BetPlay

Se confirmó que Kevin Rendón tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano. Sin embargo, no se trata de un regreso a las canchas, sino de un cambio radical en su carrera profesional.

Kevin Rendón se retira como futbolista

El exmediocampista ofensivo no continuará como futbolista y ahora asumirá funciones dirigenciales. Rendón fue nombrado como gerente deportivo del Deportivo Pasto Femenino, dando inicio a una nueva etapa vinculada a la gestión deportiva.

La información fue revelada por el periodista Germán Andrés Paz, quien aseguró que el exjugador cuenta con la formación académica necesaria para desempeñar el cargo. El nombramiento fue realizado por el presidente del club, Roberto Castro, como parte del fortalecimiento institucional del proyecto femenino.

A sus 33 años, Rendón le pone punto final a su trayectoria como jugador profesional. Su carrera estuvo marcada principalmente por su vínculo con el Deportivo Pasto, institución con la que tuvo sus momentos más destacados.

El balance de Kevin Rendón como jugador del Pasto

De hecho, tanto su debut como su retiro se dieron con el conjunto volcánico. Con Pasto consiguió el ascenso en 2011 y fue protagonista de los subcampeonatos de primera división en los torneos 2012-I y 2019-I, campañas que quedaron en la memoria de la afición nariñense.

Trayectoria de Kevin Rendón

Además de su paso por Pasto, Kevin Rendón tuvo experiencia internacional en Estudiantes de La Plata, en Argentina, y en Valour de Canadá. En el fútbol colombiano también vistió las camisetas de Millonarios, Patriotas y Leones de Itagüí.

Su perfil siempre estuvo ligado al talento y la creatividad en el mediocampo, desempeñándose como volante ofensivo con buena pegada y visión de juego. Ahora, esas cualidades buscará trasladarlas al ámbito administrativo y de planificación deportiva.

El reto no será menor, pues el fútbol femenino colombiano continúa en proceso de consolidación y requiere estructuras sólidas para competir a nivel nacional. En ese contexto, la dirigencia del Pasto apuesta por un hombre de la casa para liderar el proyecto.

Así, Kevin Rendón inicia una nueva faceta en su carrera, dejando atrás los botines para asumir responsabilidades desde el escritorio, con la misión de aportar al crecimiento del Deportivo Pasto Femenino y seguir ligado al club que marcó su historia profesional.