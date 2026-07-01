"Kimmich está sobrevalorado": explosivo ataque de Juan Carlos Osorio a la Selección de Alemania

La sorpresiva eliminación de Alemania en el Mundial 2026, luego de empatar 1-1 con Paraguay y caer en la tanda de penales en los dieciseisavos de final, sigue dejando reacciones.

Ocho años después, el técnico colombiano volvió a poner el foco sobre las debilidades de la selección germana y reavivó un debate que volvió a tomar fuerza tras la caída frente a Paraguay en el Mundial 2026.

En las últimas horas se hicieron virales unas declaraciones del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien recordó la histórica victoria de México sobre los germanos en Rusia 2018 y lanzó duras críticas contra el combinado europeo y, en especial, contra Joshua Kimmich.

En un video que circula ampliamente en redes sociales, el exseleccionador de México aseguró que el triunfo del conjunto azteca marcó un antes y un después para la cuatro veces campeona del mundo.

Juan Carlos Osorio reaparece con explosivas críticas a Alemania y señala a Joshua Kimmich tras la eliminación mundialista

“En Rusia, el México-Alemania... desde ahí, Alemania no le gana a nadie y todos le ganan a Alemania”, afirmó Osorio.

El estratega fue más allá y señaló que uno de los principales problemas tácticos del equipo alemán ha sido la vulnerabilidad de Kimmich cuando el rival logra atacar con velocidad tras recuperar el balón.

“Porque en ese momento era campeona del mundo y, bueno, a punta de transiciones le demostramos a todos que el famoso, y para mí, el sobrevalorado Kimmich, siempre estaba expuesto a las transiciones defensa-ataque, como lo mostró el juego contra Ecuador y hoy contra Paraguay”, sentenció.

Las declaraciones cobraron fuerza luego de la inesperada eliminación alemana. Paraguay logró resistir durante el tiempo reglamentario y terminó imponiéndose desde el punto penal, dejando fuera del torneo a una de las selecciones llamadas a pelear por el título.

Juan Carlos Osorio lanzó una frase demoledora que desató la polémica en Alemania

Osorio hizo referencia al histórico partido del Mundial de Rusia 2018, cuando dirigía a México y consiguió una de las victorias más importantes de su carrera.

En aquella oportunidad, el conjunto mexicano derrotó 1-0 a Alemania con un gol de Hirving Lozano, resultado que el propio entrenador ha calificado en varias ocasiones como el mayor logro de su trayectoria.

Aquel triunfo abrió el camino para que México avanzara a los octavos de final de ese Mundial, mientras que Alemania terminó eliminada en la fase de grupos, iniciando un período de resultados irregulares en las grandes competiciones.