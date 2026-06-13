Klopp estalla contra el cooling break en el Mundial: “El fútbol es rehén de los anunciantes”

El debate sobre el denominado cooling breaks volvió a tomar fuerza en el Mundial 2026 después de las contundentes declaraciones del técnico alemán Jürgen Klopp, quien cuestionó duramente la utilización de las pausas de hidratación durante los partidos y sugirió que su verdadera finalidad estaría más relacionada con intereses comerciales que con el bienestar de los futbolistas.

Klopp, reconocido por su estilo frontal y crítico frente a algunas decisiones del fútbol moderno, aseguró que el deporte está perdiendo parte de su esencia debido a la creciente influencia de factores externos.

“Esto es el fútbol siendo tomado como rehén por ejecutivos en oficinas con aire acondicionado”, afirmó el entrenador, en una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La polémica reflexión de Klopp sobre el Mundial: “El fútbol se está convirtiendo en la interrupción”

El alemán puso en duda el argumento oficial que respalda estas interrupciones en encuentros disputados bajo altas temperaturas: “Estos supuestos descansos por el calor nos los vendieron como un escudo para el bienestar de los jugadores, una noble espada contra el calor. ¿Pero en realidad? No es más que una jaula dorada construida para patrocinadores”, señaló.

Klopp también cuestionó la influencia de las transmisiones televisivas en el desarrollo de los partidos.

“Cuando vi a los jugadores parados durante un descanso por calor mientras los tiempos de televisión dictaban el ritmo del partido, no pude evitar preguntarme: ¿a quién está sirviendo realmente la Copa del Mundo? ¿A los aficionados? ¿A los jugadores? ¿O a los anunciantes?”, expresó.

Mundial 2026: Klopp critica los cooling breaks y apunta contra la televisión

Para el técnico, estas pausas afectan el ritmo natural del juego. “Un partido de la Copa del Mundo debería fluir como un río. En cambio, estamos construyendo presas en medio de él para que los comerciales puedan pasar”, comentó. Además, agregó que “el balón se supone que es la estrella. No un descanso comercial”.

Las críticas fueron aún más lejos al referirse al rumbo que, según él, está tomando el espectáculo futbolístico: “La Copa del Mundo es la catedral del fútbol. Sin embargo, a veces da la sensación de que la hemos convertido en un centro comercial donde la caja registradora recibe más respeto que el propio partido”, afirmó.

Finalmente, Klopp dejó una reflexión que resume su postura: “Si este es el futuro, entonces el fútbol ya no está siendo interrumpido por los anuncios. El fútbol se está convirtiendo en la interrupción entre los anuncios”.