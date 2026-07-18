La acción que le robó el segundo gol a Inglaterra y desató la polémica

Inglaterra estuvo muy cerca de ampliar su ventaja frente a Francia en los primeros minutos del partido por el tercer lugar del Mundial 2026, pero la tecnología volvió a ser protagonista y terminó frustrando el festejo del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

Tras un inicio arrollador, los ingleses golpearon rápidamente con un gol de Declan Rice a los dos minutos, aprovechando un error de Francia en la salida del balón.

Con el marcador a su favor, el equipo británico mantuvo la intensidad y volvió a generar peligro sobre el arco rival.

El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso, lleno de oportunidades en ambas áreas y con dos selecciones decididas a cerrar su participación en el Mundial con una victoria. Aunque el segundo gol inglés fue invalidado, el equipo de Tuchel dejó claro desde el inicio que saldría a buscar la medalla de bronce con una propuesta ofensiva y agresiva.

Inglaterra celebró, pero el VAR apagó la ilusión ante Francia en el arranque del duelo por el tercer puesto

La jugada más polémica llegó en el minuto 11. Bukayo Saka protagonizó una gran acción por la banda derecha, desbordó a la defensa francesa y envió un preciso centro al área que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de los jugadores ingleses y de sus aficionados.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. El asistente levantó la bandera señalando posición adelantada y, tras la revisión correspondiente, la anotación fue anulada por fuera de juego, manteniendo el marcador con ventaja mínima para Inglaterra.

La decisión evitó que el conjunto de los 'Tres Leones' ampliara la diferencia en un comienzo de partido donde mostró superioridad ofensiva y aprovechó las dudas defensivas de Francia.

Antes de esa acción, Inglaterra ya había avisado con un remate de Marcus Rashford que fue desviado de manera providencial por Ibrahima Konaté hacia el tiro de esquina. Por su parte, Francia respondió con un potente disparo de Rayan Cherki desde media distancia, pero el arquero Dean Henderson reaccionó de gran manera para evitar el empate.