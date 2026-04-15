El Bayern Múnich dio un golpe de autoridad en la Champions League al eliminar al Real Madrid y avanzar a semifinales, en una serie que dejó como figura al colombiano Luis Díaz, no solo por su rendimiento en el campo, sino también por el mensaje de ambición que transmitió tras el partido.

Luis Díaz apunta a la Champions: “Estamos enfocados en llegar hasta el último partido”

El extremo fue protagonista en el Allianz Arena al marcar el gol del empate en el minuto 88, en un momento crítico del encuentro, antes de que Michael Olise sellara el 4-3 definitivo en el tiempo añadido. La remontada del Bayern se produjo tras la expulsión de Eduardo Camavinga, en un duelo que había sido adverso durante largos pasajes para el equipo alemán, mientras figuras como Kylian Mbappé y Arda Güler mantenían con vida al conjunto español.

Sin embargo, más allá del impacto deportivo, Díaz dejó clara la mentalidad del vestuario bávaro cuando fue consultado sobre su llegada al club y la posibilidad de conquistar el máximo título europeo. “Sí, total, total. Estamos muy enfocados en lo que queremos, en el objetivo, claro, que es llegar hasta el último partido. Para nosotros es lo más importante, tratar de ratificar esta temporada que estamos haciendo con un final feliz”, aseguró el colombiano, reflejando la ambición de un equipo que no se conforma con haber superado una eliminatoria de alto calibre.

La ambición de Luis Díaz tras eliminar al Real Madrid: “Queremos un final feliz en la Champions”

El guajiro también evidenció la hoja de ruta del Bayern en la recta decisiva del torneo, priorizando el paso a paso sin perder de vista el gran objetivo. “Nosotros trabajaremos de igual manera, enfocados siempre primero que todo en el siguiente partido y luego pensaremos también en el PSG que se viene”, agregó.

Luis Díaz no solo reafirma su rol dentro del equipo, sino que proyecta el hambre competitiva de un Bayern que ya piensa en su próximo desafío ante el Paris Saint-Germain. La “orejona” está más cerca, pero en Múnich saben que aún queda el tramo más exigente.