"La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres": la frase de Lisandro Martínez que enciende las redes

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial de 2026 dejó un profundo golpe en el plantel albiceleste. Uno de los primeros jugadores en pronunciarse públicamente fue Lisandro Martínez, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los hinchas, reconocer el esfuerzo de todo el grupo y enviar un mensaje de orgullo pese a no haber podido conquistar el bicampeonato.

Las palabras de Lisandro Martínez reflejan el sentimiento de una selección que, pese a perder la final, se marchó del Mundial con el reconocimiento de millones de argentinos.

Lisandro Martínez rompe el silencio tras perder la final del Mundial: "El resultado no define el camino recorrido"

El defensor, una de las piezas importantes del equipo durante el certamen, comenzó su publicación reconociendo el dolor por haber quedado a un paso del título.

"Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera", escribió.

Martínez también tuvo palabras de agradecimiento para la afición argentina, que acompañó a la selección durante toda la Copa del Mundo y volvió a ilusionarse con la posibilidad de un nuevo título.

El desgarrador mensaje de Lisandro Martínez tras perder la final del Mundial

"Por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

El zaguero aprovechó el mensaje para felicitar a España por la conquista del campeonato, destacando que el conjunto europeo fue un justo vencedor de la final.

Además, dejó una reflexión sobre el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni, resaltando que el resultado de un partido no puede borrar todo lo construido durante el proceso mundialista.

Lisandro Martínez rompió el silencio tras la derrota y dejó una frase que sacude a Argentina

"Quiero decirle a nuestra gente que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir".

Finalmente, el defensor cerró con un mensaje de orgullo por representar a su país y una frase que rápidamente se hizo viral entre los aficionados.

"Siempre será un enorme orgullo representarlos. Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!".