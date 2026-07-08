La antesala del duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 también estuvo marcada por las preguntas relacionadas con el arbitraje.

Luego de las polémicas que se han presentado durante el torneo, el seleccionador francés, Didier Deschamps, fue consultado por la designación del argentino Facundo Tello como juez central del compromiso y dejó clara su postura.

El entrenador de los 'Bleus' evitó alimentar cualquier tipo de controversia y aseguró que tiene plena confianza en el trabajo del equipo arbitral que impartirá justicia en uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo.

Didier Deschamps se pronunció sobre el árbitro para el Francia vs. Marruecos: "Confío plenamente"

Durante la rueda de prensa previa al compromiso, Deschamps reconoció que las designaciones arbitrales suelen generar comentarios y cuestionamientos, especialmente en instancias definitivas, pero dejó claro que ese no será un tema que distraiga a su equipo.

"Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que François Letexier y sus asistentes".

Con estas declaraciones, el técnico francés respaldó el trabajo del juez argentino y también hizo referencia al colegiado francés François Letexier, quien dirigió uno de los encuentros más comentados de la presente edición del Mundial.

Inesperada reacción de Deschamps al enterarse del árbitro para cuartos de final

Lejos de entrar en el debate sobre el arbitraje, Deschamps insistió en que toda la atención de Francia está puesta en superar a una selección marroquí que llega motivada tras otra destacada actuación en una Copa del Mundo.

"Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego".

Francia buscará asegurar un lugar en las semifinales frente a un rival que se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del torneo. Marruecos, por su parte, afrontará el compromiso con el objetivo de tomarse revancha de la eliminación sufrida ante los franceses en las semifinales del Mundial de Catar 2022.