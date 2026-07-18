La confesión de Luisa Agudelo después de debutar en el fútbol de EE. UU.

Luisa Agudelo continúa dando pasos importantes en su carrera internacional. La arquera de la Selección Colombia, que desde marzo hace parte del San Diego Wave FC de la NWSL, habló sobre lo que significó su esperado debut con el conjunto estadounidense y destacó el trabajo que ha realizado para ganarse una oportunidad.

Durante una entrevista con Win Sports, la guardameta fue presentada por el periodista Pablo Ríos desde la sede del club, donde recientemente disputó sus primeros minutos oficiales con una actuación que dejó buenas sensaciones.

Luisa Agudelo contó cómo vivió su esperado debut con San Diego Wave FC

Con una sonrisa, Agudelo confesó que le alegró poder conversar en español y expresó la felicidad que siente por el momento que atraviesa en su carrera.

"Por fin hablan aquí español. Muy feliz de que estén acá. No, de verdad que muy feliz, muy contenta. Yo creo que trabajando fuerte cada día, dando lo mejor y cada día para poder lograr triunfar", afirmó la colombiana.

La arquera también reveló que adaptarse al fútbol de Estados Unidos no ha sido una tarea sencilla. Según confesó, la competencia interna por un puesto en la titular es muy alta, lo que la ha obligado a elevar su nivel en cada entrenamiento.

"Por fin...": la frase de Luisa Agudelo que llamó la atención tras su debut

"Yo creo que es un muy buen nivel lo que hay aquí. Es un muy buen equipo, una competencia excelente entre las arqueras, entonces siempre ha sido duro, pero bueno, gracias a Dios se ha trabajado fuerte, se ha trabajado de muy buena manera y gracias a Dios se dio la oportunidad", señaló.

Las palabras de Agudelo reflejan el esfuerzo que ha realizado desde su llegada al San Diego Wave FC, donde ha tenido que competir con arqueras de gran experiencia para abrirse un espacio en la plantilla.

Ahora, tras cumplir el sueño de debutar en una de las ligas más competitivas del fútbol femenino, la guardameta colombiana espera consolidarse y seguir acumulando minutos. Su crecimiento también representa una buena noticia para la Selección Colombia, que sigue de cerca la evolución de una de las porteras con mayor proyección del país.