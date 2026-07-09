La confesión sobre Erling Haaland que ilusiona al Real Madrid

Erling Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero noruego ha sido una de las grandes figuras del Mundial 2026, torneo en el que lideró la histórica clasificación de Noruega hasta los cuartos de final y fue determinante con siete goles, incluido el tanto que sentenció la sorpresiva eliminación de Brasil.

Su extraordinario rendimiento ha reactivado las especulaciones sobre su futuro y, especialmente, sobre un posible fichaje por el Real Madrid.

En medio de ese escenario se recordó una entrevista concedida por Joachim Watzke, presidente del Borussia Dortmund, en la que el dirigente habló del sueño que tendría el atacante de vestir la camiseta del conjunto blanco.

Erling Haaland y el Real Madrid vuelven a estar en el centro de los rumores tras su brillante Mundial

En declaraciones recogidas por AS España, Watzke aseguró que el interés del delantero por el Real Madrid nunca ha sido un secreto, aunque también dejó claro que no veía una salida inmediata.

"Erling ama al Real Madrid y no lo oculta. Creo que en un tiempo, en dos o tres años jugará allí, pero no ahora. Ya le llegará su momento".

El directivo alemán también señaló que el goleador no tenía un compromiso previo con otro club y recordó las declaraciones del padre del futbolista sobre la libertad que siempre ha tenido para elegir el siguiente paso de su carrera.

Aunque estas palabras fueron pronunciadas meses atrás, han vuelto a cobrar fuerza después del espectacular Mundial que está firmando el atacante noruego.

¿Haaland al Real Madrid? La frase que volvió a encender los rumores

Actualmente, Haaland tiene contrato de larga duración con el Manchester City, donde se ha consolidado como uno de los mejores delanteros del planeta. Según Transfermarkt, comparte con Lamine Yamal el mayor valor de mercado del fútbol mundial, tasado en 200 millones de euros.

Sin embargo, su sobresaliente actuación en la Copa del Mundo ha vuelto a situar su nombre en la órbita del Real Madrid. En España recuerdan que el club blanco sigue de cerca su evolución desde que despuntaba en el Molde, aunque en aquel momento decidió no apostar por su fichaje y fue el RB Salzburgo quien terminó incorporándolo.

Ahora, con Haaland convertido en una de las máximas estrellas del fútbol internacional y protagonista del Mundial 2026, los rumores sobre un posible desembarco en el Santiago Bernabéu vuelven a ganar fuerza.