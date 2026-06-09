La desgarradora carta de la familia de Diogo Jota antes del Mundial 2026

La clasificación de Escocia al Mundial 2026 ha estado marcada por una historia cargada de emoción y recuerdos. Andy Robertson, capitán del combinado escocés, reveló que recibió una conmovedora carta de la familia de su excompañero en Liverpool, Diogo Jota, fallecido en 2025, en la que recordaron la amistad que ambos construyeron durante su etapa en Anfield.

El mensaje fue escrito por Rute Cardoso, esposa del delantero portugués, y fue compartido en un video publicado por la FIFA. En la carta, la viuda recordó la estrecha relación entre ambos futbolistas y los sueños que compartieron durante sus años juntos en el club inglés.

"Diogo estará con ustedes": la conmovedora carta que emocionó al capitán de Escocia

“Te escribo con el corazón lleno de añoranza, gratitud y, sobre todo, orgullo. Diogo hablaba a menudo de ti, de la amistad que forjaron, de las batallas que libraron juntos, de los desafíos, de las risas, de las conversaciones sobre fútbol... y sobre sueños”, expresó Cardoso.

Uno de esos sueños era disputar una Copa del Mundo. Ambos conversaron sobre ello durante el Mundial de Catar 2022, al que Jota no pudo asistir por una lesión. Por eso, la clasificación de Escocia adquirió un significado especial para la familia del atacante portugués.

“El Mundial fue uno de esos sueños, un sueño que ambos alimentaron, codo con codo, con la misma pasión con la que saltaban al campo”, señaló la carta.

La esposa de Jota también destacó que el legado del futbolista seguirá acompañando a Robertson y a toda la selección escocesa durante el torneo: “Cuando salgan al campo, sé que no solo saldrán ustedes, Diogo estará con ustedes en sus pensamientos, en sus pasos, en su corazón”, escribió.

Conmovido por el gesto, Robertson aseguró que llevará el recuerdo de su amigo durante toda la competición: “Lo llevaré en mi corazón y sé que estará conmigo en el primer partido, en el segundo, en el tercero y, con suerte, en todos los demás”, afirmó el lateral.