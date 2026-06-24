La diferencia de gol dicta sentencia a Bosnia: Clasificación dramática en el Grupo B

Bosnia y Herzegovina encontró en Seattle la victoria que necesitaba para acercarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con una actuación sólida y efectiva en los momentos decisivos, el conjunto balcánico derrotó 3-1 a Qatar en la última jornada del Grupo B y mantuvo vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Desde el pitazo inicial, Bosnia mostró mayor ambición. Apenas a los tres minutos, Sunjic exigió al arquero rival con un potente remate cruzado que anticipó lo que sería el desarrollo del encuentro.

Qatar intentó responder a través de Akram Afif, su principal carta ofensiva, pero la defensa europea logró neutralizarlo en las acciones más peligrosas.

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La resistencia catarí se mantuvo hasta el minuto 29. Entonces apareció Kerim Alajbegovic para romper el equilibrio con una auténtica joya desde fuera del área.

El volante sacó un disparo imposible para el guardameta rival y desató la celebración bosnia en las tribunas del estadio de Seattle.

El equipo dirigido por Sergej Barbarez no se conformó y fue por más. A los 34 minutos, Edin Dzeko protagonizó una acción por la banda derecha que terminó con un infortunado autogol de Sultan Albrake. El 2-0 parecía encaminar una tarde tranquila para los europeos.

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Sin embargo, Qatar reaccionó antes del descanso. Hassan Alhaydos aprovechó una asistencia de Edmilson Junior y empujó el balón al fondo de la red para descontar y devolverle la esperanza a los asiáticos. Incluso, en el tiempo añadido del primer tiempo, Pedro Miguel estuvo cerca del empate con un remate que se estrelló contra el poste.

La segunda mitad fue más disputada. Qatar adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, especialmente a través de Afif, mientras Bosnia apostó por administrar la ventaja. El partido parecía abierto hasta que, a diez minutos del final, llegó el golpe definitivo.

Ermin Mahmic, quien había ingresado desde el banco, aprovechó una oportunidad dentro del área para marcar el 3-1 y sentenciar la historia. El tanto aseguró una victoria vital para Bosnia, que celebró en Seattle un triunfo que la deja con un pie en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Bosnia, prácticamente selló su participación a la siguiente ronda, tendría que perder uno de los ocho cupos con mejor puntuación entre los mejores terceros, y aunque Canadá cayó en su presentación contra Suiza 2-1, la diferencia de gol terminó favoreciendo a los locales, con +5, mientras que los balcánicos finalizaron el grupo con -1.

Matemáticamente aún no están clasificados y son primeros entre los terceros, resta la participación del resto de grupos para confirmar su paso a siguiente ronda.