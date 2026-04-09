La FIFA confirmó árbitros colombianos para la Copa del Mundo

A pocos días para el inicio de la Copa del Mundo el 11 de junio, la FIFA dio a conocer oficialmente este jueves 9 de abril el listado de árbitros centrales, asistentes y encargados del VAR que impartirán justicia en el certamen.

En la lista se destaca la presencia de tres referís colombianos. Se trata de Andrés Rojas (árbitro central), Alexander Guzmán (juez de línea) y Nicolás Gallo (VAR), quienes serán los encargados de llevar la bandera colombiana.

Andrés Rojas y su primer Mundial de mayores

El bogotano Andrés Rojas, con 41 años, tendrá la posibilidad de ser juez central en su primera Copa del Mundo de selecciones de mayores.

Rojas ya ha participado en Mundiales sub 17 y sub 20, además de ser un habitual designado en los torneos Conmebol.

En el Fútbol Profesional Colombiano, Andrés Rojas es constantemente nombrado para los partidos de la Liga BetPlay y principalmente en sus rondas finales.

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Rojas tiene una gran experiencia al haber dirigido 352 partidos.

Árbitros para la Copa del Mundo

Conmebol: Yael Falcón (Argentina), Darío Herrera (Argentina), Facundo Tello (Argentina), Ramón Abatti (Brasil), Raphael Claus 8Brasil), Wilton Sampaio (Brasil), Cristian Garay (Chile), Andrés Rojas (Colombia), Juan Gabriel Benítez (Paraguay), Kevin Ortega (Perú), Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).

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UEFA: Michael Oliver, Anthony Taylor, Francois Letexier, Clement Turpin, Felix Zwayer, Maurizio Mariani, Danny Makkelie, Espen Eskas, Szymon Marciniak, Joao Pinheiro, Istvan Kovacs, Slavko Vincic, Alejandro Hernández, Glenn Nyberg y Sandro Schaerer.